Vivo X60 Pro Plus Tanıtıldı - Özellikleri, Fiyatı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Vivo, merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Vivo X60 Pro Plus'ı Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken telefon, bu ayın sonunda Çin raflarındaki yerini alacak.

Son dönemlerin dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden biri olan Vivo, yeni nesil amiral gemisi modeli Vivo X60 Pro Plus'ı Çin'de düzenlenen bir etkinlikle duyurdu. 120 Hz ekran yenileme hızı, AMOLED ekran ve Snapdragon 888 yonga setiyle tam bir amiral gemisi olan cihaz, fiyatıyla da oldukça iddialı gözüküyor.

Full HD+ çözünürlüğü ve 120 Hz ekran yenileme hızını destekleyen 6,56 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olan Vivo X60 Pro Plus, bu ekranın üzerinde delik tasarımlı f/2,45 diyafram açıklığına sahip 32 MP'lik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi sensörü de aynı şekilde ekranın altına yerleştirilmiş durumda.

Vivo X60 Pro Plus neler sunuyor?

Donanım tarafında gücünü Android cephesinin mevcut en güçlü yonga seti olan Snapdragon 888'den alan akıllı telefon, bellek kısmında ise 8 / 12 GB LPDDR5 RAM ile 128 / 256 GB UFS 3.1 depolamaya sahip. Çift SIM desteğinin bulunduğu cihazda ayrıca 55 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh'lik bir batarya yer alıyor.

Cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilmiş dörtlü arka kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralar 50 MP'lik Samsung GN1 ana sensör, 114 derecelik açıyı destekleyen 48 MP çözünürlüğünde Sony IMX 598 ultra geniş açı sensörü, 50 mm odak uzaklığına sahip 32 MP portre kamerası ve 5x optik yakınlaştırma ile 60x süper yakınlaştırma yeteneklerine sahip 8 MP periskop lensin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Vivo X60 Pro Plus fiyatı:

Deniz mavisi ve klasik turuncu olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Vivo X60 Pro Plus, fiyat konusunda da rakiplerine kıyasla iddialı görünüyor. Bu noktada cihazın 8 GB / 128 GB versiyonu 4998 yuan (5.690 TL), 12 GB / 256 GB versiyonu ise 5998 yuanlık (6.830 TL) fiyat etiketiyle bugün itibarıyla Çin'de ön siparişe sunuldu.

Vivo X60 Pro Plus teknik özellikleri: