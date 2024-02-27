vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı bütçe dostu telefonu "Y03", Geekbench testlerinde göründü. Telefonun bazı özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Çinli teknoloji devi vivo'nun Y serisi modellerine yeni bir ürün ekleyeceği ortaya çıktı. "Geekbench"te ortaya çıkan telefon, vivo'nun "Y03" isimli yeni bir telefon üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Ayrıca telefonun bazı özellikleri de gün yüzüne çıkmış durumda.

vivo Y02t'nin yerine geçmesi beklenen telefon, MediaTek Helio G85 işlemciden güç alacak gibi görünüyor. Çünkü Geekbench verileri, 8 çekirdekli bir işlemciden ve 2.0 GHz'ye kadar çalışma hızlarından bahsediyor. 4 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi de vivo Y03'ün ortaya çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

vivo Y03 Geekbench sonuçları şöyle:

Geekbench testine giren telefon, tek çekirdekli işlem testlerinde 392 puan, çok çekirdekli işlem testlerinde ise 1.304 puan aldı. Bu düşük puanlar çok şaşırtıcı değil çünkü vivo, Y serisinde bütçe dostu modeller sunuyor.

vivo, Y03 lansmanı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yaşanan gelişmeler, bu akıllı telefonun ufukta göründüğünü gözler önüne seriyor. Son olarak; vivo'nun Y serisini Türkiye pazarına getirdiğini ancak Y03'ün Türkiye'ye gelen modellerden biri olup olmayacağının belli olmadığını söyleyelim.