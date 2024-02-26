Yaklaşmakta olan vivo Pad 3 Pro'nun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Eğer bu bilgiler doğru ise vivo Pad 3 Pro, kelimenin tam anlamıyla canavar olacak.

Çinli teknoloji devi vivo, uzunca bir süredir "Pad 3 Pro" olarak isimlendireceği yeni tablet modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ortaya çıkan bazı bilgiler, bu tabletin bazı teknik özelliklerini gün yüzüne serdi. Güvenilir sızıntı kaynaklarından "Digital Chat Station" tarafından yapılan son açıklamalarsa bu tabletin neredeyse tüm özelliklerinin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Artık sadece vivo'nun Pad 3 Pro lansmanını düzenlemesini bekliyoruz.

vivo Pad 3 Pro, sızıntı kaynağımızın iddiasına göre MediaTek Dimensity 9300 işlemciden güç alacak. TSMC'nin 4 nm üretim mimarisinden geçerek üretilecek bu işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile eşleştirilecek. Bu özellikleriyle vivo Pad 3 Pro, gerçekten de güçlü bir tablet olarak karşımıza çıkacak.

Ekranı ile de mest edecek

Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre vivo Pad 3 Pro, 3096 x 2064 piksel çözünürlüğe (3K) sahip 12.95 inç boyutlu bir ekranla gelecek. LCD yapıdaki bu ekran, bir tablet için yeterince iyi bir deneyim sunacak. Tablette görüntülü görüşmeleri sağlayacak olan selfie kamera 8 MP çözünürlük sunacak. Arkada ise tek bir kamera göreceğiz. Bu kameranın çözünürlüğü 13 MP olacak. Henüz batarya kapasitesi belli olmayan tabletin, 88W hızlı şarj desteği sunacağı da söylentiler arasında.

vivo Pad 3 Pro teknik özellikleri (kesinleşmedi):

Ekran 12.95 inç, 3K (3096 x 2064 piksel), LCD İşlemci MediaTek Dimensity 9300 RAM 16 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 13 MP Batarya 88W hızlı şarj

vivo Pad 3 Pro'nun ne zaman lansman yapacağı şimdilik açıklanmadı. Bu tablet tanıtıldığında yılın en dikkat çeken ürünlerinden biri olacak gibi görünüyor.