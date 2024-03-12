vivo, giriş seviye yeni telefonu Y03'ü duyurdu. Gündelik ihtiyaçlar için yeterli özelliklere sahip olan telefon, aşırı uygun fiyatıyla dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte uzun zamandır gündemde olan yeni telefonu "Y03"ü duyurdu. Bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkan vivo Y03, yine de fena sayılmayan özelliklerle donatıldı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan vivo Y03'ün tasarımına ve teknik özelliklerine yakından bakalım.

vivo Y03, 6.56 inç büyüklüğünde IPS LCD panele sahip bir ekranla donatıldı. HD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, bir çentiğe sahip. Bu çentikteki selfie kamera, 5 MP çözünürlük sunuyor. Telefon, su ve toza karşı dayanıklılık için IP54 sertifikasına sahip.

Karşınızda vivo Y03

vivo'nun yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio G85 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Genişletilmiş RAM desteğine de sahip olan telefon, depolama alanından RAM'e 4 GB destek verebiliyor. 15W şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olan telefon, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzünü çalıştırıyor. Bu özellikler, vivo Y03'ün günlük ihtiyaçlar için ideal bir model olacağını gösteriyor.

vivo Y03, kamera özellikleri açısından çok da başarılı bir model değil. Bu akıllı telefonda, 13 MP ana kamera bulunuyor. Ayrıca QVGA çözünürlük sunan ikinci bir kamera daha var. LED flaş, bağımsız olarak yerleştirilmiş bu kameraların hemen yanına yerleştirilmiş durumda.

vivo Y03 teknik özellikleri:

Ekran 6.56 inç HD+ (1612 × 720 piksel), 90 Hz, IPS LCD İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 4 GB + 4 GB (Sanal RAM) (LPDDR4X) Depolama 64 - 128 GB (eMMC 5.1) Ön Kamera 5 MP (f/2.2) Arka Kamera 13 MP (f/2.2) + QVGA (f/3.0) Batarya 5.000 mAh (15W) İşletim Sistemi Android 14 (FunTouch OS 14)

vivo Y03 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 4 GB + 64 GB 84 dolar 4 GB + 128 GB 97 dolar

vivo Y03, Endonezya'da tanıtıldı ve yukarıdaki fiyatlar da Endonezya için geçerli. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, gelmesi hâlinde kaç TL'den satılacağı ise şimdilik bilinmiyor.