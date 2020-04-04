Vivo Y50, Google Play Console’da Ortaya Çıktı

Vivo’nun son günlerde fazlasıyla konuşulan orta segment akıllı telefonu Vivo Y50, bugün Google Play Console’da ortaya çıktı. Google Play Console’da cihazın birkaç özelliği de netlik kazandı.

Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Vivo, son haftalarda yepyeni bir telefonuyla karşımıza çıkıyordu. Birçok kaynak, Vivo’nun Y serisine yeni bir telefon ekleyeceğini ve bu telefonun Vivo Y50 ismiyle çıkacağını söylüyordu. İşte bugün, bu iddialar doğrulandı.

Vivo’nun yeni akıllı telefonu Vivo Y50, Google Play Console üzerinde gözüktü. Cihazın platformda gözükmesiyle cihazın birkaç özelliği de gün yüzüne çıkmış oldu. Diğer iddialarla son bilgiler birleştirildiğinde öyle görünüyor ki Vivo, orta segment akıllı telefonlar arasına gerçekten düşünülebilir bir akıllı telefon getirmek istiyor.

Vivo Y50, Google Play Console’da gün yüzüne çıktı:

Google Play Console üzerinde ortaya çıkan Vivo Y50, burada yer alan bilgilere göre FHD+ 1080x2340 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Cihazın ekran özellikleri gözükmüş olsa da Google Play Console üzerinde cihazın ekran boyutlarına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Aynı şekilde tam olarak ne kadar büyük olacağı bilinmeyen cihaz, Android 10 işletim sistemi tabanlı FunTouch OS ile gelecek. Vivo Y50’nin Google Play Console’da yer alan bilgileri yalnızca bu bilgilerle sınırlı olsa da geçmişte ortaya atılmış birkaç iddia da yok değil.

Bugüne kadar Vivo Y50 hakkında söylenenlere göre cihaz, Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 665 işlemcisi ile güçlenecek. Bununla birlikte Vivo Y50, 6 GB RAM’i bulunan bir versiyona da sahip olacak. Vivo Y50 hakkında tek bilinmeyen şeyse cihazın ne zaman resmiyet kazanacağı ve ne zaman tanıtılacağı. Cihaz hakkında bugüne kadar söylenenlere göre Vivo Y50, aşağıdaki özelliklere sahip olacak.

Vivo Y50 özellikleri: