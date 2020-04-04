OPPO A12 ve A12e'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun bütçe dostu iki yeni akıllı telefon modelinin özellikleri ve render görselleri ortaya çıktı. OPPO A12 ve OPPO A12e olarak adlandırılacak olan bu iki modelden A12e’nin daha ucuz bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.

Akıllı telefon pazarında bulunan birçok Çinli akıllı telefon üreticisinden bir tanesi de OPPO. Ülkemizde de faaliyet gösteren akıllı telefon üreticisinin bütçe dostu akıllı telefon modelleri OPPO A12 ve A12e’nin görselleriyle birlikte donanım özellikleri de ortaya çıktı.

OPPO A12

İlk olarak OPPO A12’ye bakacak olursak cihazın, 6,22 inçlik HD+ bir ekranla birlikte geleceği görülüyor. Ön kamera için damla çentik tasarımının benimsendiği cihazda yonga seti ise MediaTek Helio P35 olacak.

Cihaz, 3 GB RAM ile 32 GB dâhili depolama ve 4 GB RAM ile 64 GB dâhili depolama gibi iki farklı seçeneğe sahip olacak. OPPO A12’de ikisi arkada biri önde olmak üzere üç kamera bulunacak. Arkaya konumlandırılmış olan kameralar 13 MP + 2 MP değerinde, ön kamera ise 5 MP değerinde olacak. 4.230 mAh değerinde bataryaya sahip olacak olan cihaz, Android 9 temelli ColorOS 6.1.2 ile birlikte kutusundan çıkacak.

OPPO A12 özellikleri

RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 Arka kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Ön kamera: 5 MP

5 MP Ekran: 6,22 inç HD+

6,22 inç HD+ Batarya: 4.230 mAh

4.230 mAh İşletim sistemi: ColorOS 6.1.2

OPPO A12e

Bu iki model arasındaki düşük fiyata sahip olan cihazın OPPO A12e olacağı düşünülüyor. Ortaya çıkan özelliklere göre cihaz, OPPO A3s’in yeniden isimlendirilmiş hali olacak. OPPO A12e, 6,2 inç değerinde HD+ bir ekrana sahip olacak.

Gücünü Snapdragon 450 işlemciden alacak olan telefon, 3 GB RAM’e ve 64 GB dâhili depolama alanına sahip olacak. Tıpkı A12 gibi toplamda üç kameraya sahip olacak olan A12e’nin arka tarafında 13 MP + 2 MP değerinde iki kamera, ön tarafında ise 8 MP’lik tek kamera bulunacak. 4.230 mAh değerinde bataryaya sahip olacak olan cihazın işletim sistemi Android 8 Oreo temelli ColorOS 5.1 olacak.

OPPO A12e özellikleri

RAM: 3 GB