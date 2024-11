Vodafone FreeZone, gençlerin hayatına dokunan yeni güzellikler sunmayı sürdürüyor. FreeZone’lular, yeme içmeden eğlenceye, giyimden ulaşıma, tüm harcamalarını anlaşmalı kurumlardan Vodafone Pay ile yaparak her ay 1.500 TL’ye varan nakit iade kazanıyor. Kampanyaya dair detayları Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’e sorduk.

Gençler sizin için önemli bir hedef kitle. Onlara özel bir marka da oluşturdunuz. Bu marka ne zaman ve nasıl doğdu?

Vodafone'un 26 yaş altı gençlere özel platformu FreeZone’u 2011 yılında tanıttık. Vodafone FreeZone markamızla, gençlere çeşitli portföy ve marka işbirliklerinden yararlanma imkânı sunuyoruz. Vodafone FreeZone çatısı altında sunduğumuz güzelliklerle gençlerin özellikle ulaşım, yeme-içme, kişisel gelişim ve eğlence alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz. FreeZone’lular, internetinden yemeyen sosyal medya ve oyun uygulamaları, tarifeye ek GB hediyeleri ve en sevilen gençlik markalarından nakit iade almak gibi birbirinden çeşitli ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

Gençlerin bütçesine katkıda bulunacak yeni bir kampanya başlattınız. Kampanyanın içeriğinden bahseder misiniz? Nasıl bir fayda sunuyorsunuz?

Vodafone FreeZone olarak gençlerin hayatlarına değer katıyor, bütçe engellerini düşünmeden sosyalleşebilecekleri alanlarda yenilikçi faydalarla her an yanlarında oluyoruz. Yeni kampanyamızda, Vodafone FreeZone’lular yeme içmeden eğlenceye, giyimden ulaşıma, tüm harcamalarını anlaşmalı kurumlardan Vodafone Pay ile yaparak her ay 1.500 TL’ye varan nakit iade kazanıyor. Kampanya dönemiyle beraber FreeZone müşterilerimize daha fazla kategori ve markada fırsat sunarak sağladığımız aylık toplam faydayı da büyütüyoruz. Müşterilerimiz Migros Yemek, Hepsiburada, Defacto, Biletinial, ByNoGame gibi pek çok markadan nakit iade alabiliyor ve indirim kodu peşinde koşmadan nakit iade fırsatından her ay faydalanabiliyor. Böylece, gençlerin harcadıkça kazanmalarını sağlıyor, rahatça sosyalleşmeleri için de onlara fırsatlar sunuyoruz.

Yeni kampanya ile Vodafone olarak telekomünikasyon ve finansal teknolojiler alanındaki şirketlerimizin güçlerini birleştirerek, müşterilerimizin dijital ürünlerimizden daha fazla faydalanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone FreeZone’lu müşterilerimizin anlaşmalı markalarda, 8,5 milyon kullanıcıya ulaşan elektronik ödeme şirketimiz Vodafone Pay ile harcama yaparak nakit iade kazanıyor ve dijital cüzdanlarının avantajlarını her alanda hissediyor. Kampanyamız, sadece ödeme yapmayı kolaylaştırmakla kalmayıp, gençlerin harcamalarını daha keyifli hale getirmeyi de amaçlıyor.

Marka bazında ne kadarlık bir nakit iade söz konusu oluyor?

Vodafone FreeZone’lu gençlere Biletinial’da 200 TL, Tıkla Gelsin’de bulunan markalardan 100 TL, Defacto’da 1.000 TL harcamaya 200 TL, Hepsiburada’dan yapılacak minimum 300 TL’lik alışverişlerde 150 TL, Migros Yemek’te 100 TL, Seyahat Yanımda’da 200 TL, kırtasiye ve kozmetik kategorilerinde geçerli markalarda 100'er TL, İstanbulkart için yapılacak her online yüklemede %10 değerinde, Hop ile sürüşlerde 75 TL, ByNoGame içinden yapılacak oyun harcamalarında 100 TL, Microsoft Game Pass satın alımlarında 50 TL nakit iade sunuyoruz. FreeZone’lular ayrıca, Vodafone Pay üzerinden mobil fatura ödemede 50 TL’ye varan; elektrik, su, doğalgaz gibi kurum fatura ödemelerinde ise ortalamada 75 TL’ye varan iade kazanabiliyor.

Gençler bu kampanyadan nasıl yararlanabiliyor?

Vodafone Pay uygulamasını indiren Vodafone FreeZone’lular, kendilerine özel kampanyaları seçerek “Kampanyaya Katıl” butonuna basıyor ve bu markalardan harcamalarını Vodafone Pay kartıyla yapıyor. Eğer mağazada işlem yapılıyorsa, Vodafone Pay uygulaması içindeki TR KareKod (QR) da ayrıca kullanılabiliyor. Harcama yapıldıktan 1 gün sonra nakit iade tutarı müşterinin Vodafone Pay hesabına yatırılıyor.

Vodafone’lu 26 yaş altı müşterilerin nakit iade avantajlarına ve ek GB faydalarına erişebilmesi için ya hattının sahibi olması ya da hattı bir yakını üzerine alındıysa “mobil hat kullanıcısı” olarak kendisini tanımlaması gerekiyor. Bu gençler ücretsiz ve kolay şekilde kullanıcı tanımlarını, https://www.vodafone.com.tr/lead/hattini-uzerine-tanimla?tracking_cid=frz_userform_bb adresindeki formu doldurarak tamamladıktan sonra, Vodafone Pay üzerinden kampanyalara katılarak nakit iade fırsatlarına kolayca erişebiliyor. Ayrıca kullanıcı tanımlama formunu doldurarak hattını üzerine tanımlayan Vodafone’lu gençlere 10 GB ve üzeri internet hediyesi sunuyoruz.

Gençler için marka indirimleri dışında sunduğunuz kolaylıklar var mı?

FreeZone Güzellikleri sadece anlaşmalı marka fırsatları ile sınırlı kalmıyor. FreeZone’lular, kendilerine sunulan tarifelerindeki kadar daha ek hediye internet sayesinde, en sevdikleri mobil uygulama ve oyunlardan ücretsiz faydalanabiliyor. TikTok, Twitch, Instagram gibi uygulamalara ve PUBG Mobile gibi oyunlara hediye internetleri ile kolayca erişebiliyor. Ayrıca, WhatsApp kullanırken internetinden yemiyor, arkadaşlarıyla sınırsız haberleşebiliyor ve 3 ay boyunca ücretsiz YouTube Premium üyelik hediyesinden faydalanabiliyorlar.