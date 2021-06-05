Gelenek telefon sistemini ortadan kaldıran bir teknoloji olan VoIP, daha çok kurumsal işletmeler tarafından kullanılıyor. VoIP nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır gibi soruların yanıtını öğrenerek internet üzerinden çok daha uygun fiyata sabit telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Detaylara gelin daha yakından bakalım.

Günümüzde artık bireysel telefon kullanımları cep telefonları üzerinden gerçekleşiyor. Ancak kurumsal işletmeler ya da evden çalışan şahıs şirketi sahipleri mutlaka bir sabit telefona ihtiyaç duyarlar. Geleneksel telefon sistemleri evinize uzun bakır kablolar döşeyerek geldiği için oldukça zahmetlidir ve yüksek ücretli tarifeler içerir. VoIP sistemi ise bunların hiçbirine gerek kalmadan telefon hizmeti kullanmanızı sağlar.

VoIP teknoloji sistemi aslında 1990’lı yılların başından beri ABD gibi ülkelerde hem bireysel hem de kurumsal amaçlarla kullanılıyor. Ülkemizde ise yakın zamana kadar pek yaygın değildi. Ancak internet hizmetinin kalitesinin artması ve yaygınlaşması ile artık Turkcell gibi internet sağlayıcıları bu hizmeti vermeye başladı. VoIP nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır sorularının yanıtlarına gelin daha yakından bakalım.

VoIP nedir?

VoIP, Voice Over Internet Protocol yani internet üzerinden ses protokolü terimin kısaltmasıdır. Daha anlaşılır haliyle VoIP, ses verilerini internet üzerinden aktararak online telefon görüşmesi yapmanızı sağlayan bir teknoloji sistemidir. Direkt olarak internet bağlantısıyla çalışır.

Geleneksel telefon sisteminde telefon bağlatmak istediğiniz zaman evinize ya da iş yerinize en yakın bağlantı noktasından uzun bakır kablolar içeri kadar getirilir ve telefon bağlanır. Çoğu zaman sabit telefon fiyatları can sıkıcı düzeyde olabilir. VoIP sistemi ise zaten evinize ya da iş yerinize bağlatmış olduğunuz internet hizmetini kullanarak size telefon hizmeti sunar.

VoIP ne işe yarar?

Şöyle düşünelim; birkaç kişinin çalıştığı ufak bir şirketiniz ya da evden çalışmakta olduğunuz bir şahıs şirketiniz var. Resmi işlemler için, müşteri ile iletişim için, her çalışanın masasına koymak için ya da en azından mobilden çok daha sağlıklı bir bağlantı için bir sabit telefona ihtiyacınız var. İşte VoIP bu noktada devreye giriyor.

Zaten iş yerinize ya da evinize almış olduğunuz bir internet bağlantınız var. VoIP sistemi ekstra bir kuruluma ihtiyaç duymadan var olan internet bağlantısını kullanarak bir de telefon hizmeti kullanmanızı sağlıyor. İnternet bağlantınız ne kadar güçlüyse VoIP bağlantınız da bir o kadar güçlü olacaktır.

VoIP nasıl çalışır?

VoIP sistemi ile internet üzerinden telefon hizmetini kullanmak istiyorsanız ilk ve en temel ihtiyacınız güçlü bir internet bağlantısı. Yüksek hızlı olmasına gerek yok, saniyede ihtiyacınız olan internet hızı yalnızca 0,1 Mbps. Ancak kesintisiz ve kaliteli bir telefon hizmeti için internet bağlantısının bir an olsun kesilmemesi gerekiyor.

Eğer kullanmakta olduğunuz bir analog telefon varsa onu VoIP sistemi ile kullanmak için ATA ismi verilen bir ara cihaza ihtiyacınız var. Bu cihaza telefonunuzu ve ethernet kablonuzu bağladıktan sonra normal telefon görüşmesi sırasında ses verileriniz internet ortamına, oradan da karşı tarafa aktarılacak. Standart bir bulut sistemi kullanılıyor.

Eğer kullanmakta olduğunuz bir analog telefon yoksa bir VoIP uyumlu telefon almalısınız. Yeni nesil VoIP uyumlu telefonlar hem ethernet kablosuyla hem de Wi-Fi üzerinden bu hizmeti veriyor. VoIP uyumlu telefonların bazıları standart telefon kullanımı dışında farklı hizmetler de verirler.

Gelelim en önemli noktaya, bir VoIP hizmet sağlayıcıya ihtiyacınız var. Tüm internet servis sağlayıcıları bu hizmeti vermiyor. Turkcell gibi bazı sağlayıcılar, kurumsal anlamda bu hizmeti almanızı sağlıyor. Böyle bir sağlayıcı ile anlaştıktan sonra özel bir abonelik paketi üzerinden görüşmeleriniz fiyatlandırılır. VoIP uyumlu telefonlar da genellikle bu sağlayıcılar tarafından karşılanır.

VoIP sisteminin avantajları:

Daha önce belirttiğimiz gibi VoIP internet üzerinden telefon hizmeti daha çok kurumsal işletmeler ya da evden çalışan şahıs şirketi sahipleri için uygundur. Bireysel kullanımlar için GSM operatörlerinin kampanyalar kapsamında verdikleri dakikalar yeterli gelecektir. Profesyonel bir kullanım olmadığı için WhatsApp ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılacak telefon görüşmeleri de yeterli hizmeti sunacaktır.

Profesyonel bir kullanım için WhatsApp, Skype ve benzeri hizmetler üzerinden telefon görüşmesi yapmak uygun değildir. Zaten her numarayı arayamazsınız. VoIP hizmeti ise bildiğimiz anlamdaki sabit telefon gibi çalışıyor, dilediğiniz yeri arayabilirsiniz. Aynı şekilde her numara da sizi arayabilir.

Olayın bir de maddi yanı var. Geleneksel telefon bağlantıları, özellikle yurtdışı aramalarında, oldukça yüksek tarife ücretlerine sahip olabilir. Hizmet sağlayıcınıza göre değişse de VoIP sistemi çok daha uygun fiyatlı olacaktır. Özellikle günde binlerce kişinin arandığı bir işletmeniz varsa VoIP gerçek anlamda hayat kurtarıcı olabilir.

Eğer kullanmakta olduğunuz bir sabit hattınız varsa bu numarayı yeni sağlayıcınıza taşıyarak VoIP sisteminde de kullanabilirsiniz. Eğer bir sabit hattınız yoksa şehir ön kodlu bir numara alabilir ya da 0850 gibi coğrafi bölgeden bağımsız bir numara da alabilirsiniz. Bu durum da yine VoIP hizmet sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

VoIP kullanılır mı?

Eğer bireysel ev telefonu kullanımı için düşünüyorsanız hiç gerek yok. Zaten internet bağlantınız üzerinden WhatsApp ve Skype gibi uygulamalarla eşinizi, dostunuzu arayabilirsiniz. GSM operatörleri de artık yüzlerce dakikayı gözü kapalı verdikleri için böyle bir sistem bireysel kullanıcılar için pek gerekli görünmüyor.

Kurumsal bir işletmeniz varsa ya da evden çalışan bir şahıs şirketi sahibiyseniz mutlaka VoIP sistemini kullanın. Geleneksel telefon sistemi bağlattığınıza değmeyecektir. Zaten güçlü bir internet bağlantınız olduğunu varsayarsak bir de bu bağlantıya telefon eklemek oldukça kullanışlı olacaktır. Sesli mesaj, sesli e-posta, telekonferans, yüksek ses kalitesi gibi özellikleri de göz önüne alınca oldukça avantajlı görünüyor.

Yeni nesil sabit telefon hizmeti olan VoIP nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık. Kablo kullanımını yavaş yavaş bıraktığımız bugünlerde artık sabit telefon kullanımının bile internet üzerinden yapılıyor olması umarız internet sağlayıcılarımıza da bir mesaj olur ve şehrin ortasında bile az çeken internet sistemimize bir çözüm bulurlar.