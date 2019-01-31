Cenevre’de tanıtılacak olan yeni elektrikli Dune Buggy, MEB mimarisini temel alacak.

Volkswagen, elektrikli araç ailesini genişletmek için eski otomobillerinden bazılarını da elektrikliye çeviriyor. Bu araçlardan bir tanesi de meşhur Dune Buggy. Yeni konsept model, Cenevre Otomobil Fuarı’nda karşımıza çıkacak.

Tanıtım görselinden de anlaşılacağı üzere genel konsept, 1960’lardaki modelle oldukça benzer bir tasarıma sahip. O modelin tasarımında da temelde Vosvos olarak bildiğimiz otomobiller yer alıyordu. Yeni konsept de MEB temelli olacak. Yani yeni Dune Buggy, Yeni Beetle ile bağlantılı bir model.

Volkswagen bu araçta MEB platformunu kullanarak, sistemin hem seri üretime hem de niş ürünlerin üretimine ne kadar uygun olduğunu da göstermiş oluyor. Volkswagen’in bu mimariden, efsanevi Beetle şasisinden beklediği türde bir başarı beklediği bariz bir şekilde belli oluyor.

Bu aracın üretilip üretilmeyeceği ise henüz kesin olarak bilinmiyor. Mart’ta başlayacak olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda pek çok sorunun cevabını alacağız gibi duruyor.