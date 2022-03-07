Volkswagen Passat Üretiminin Neden Durdurulacağı Açıklandı

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, şirketin geleceğe yönelik planları için açıklamalarda bulundu. Passat Sedan üretiminin bu yıl son bulacağını aktaran Bottaro, şirketin SUV modellerine yöneleceğini duyurdu.

Alman otomobil devi Volkswagen, şirketin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın da katıldığı toplantıda hem küresel çapta hem de Türkiye özelinde yapılan açıklamalar, Volkswagen'in önümüzdeki yılları kapsayacak çalışmalarını gözler önüne serdi. Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro tarafından yapılan açıklamalar, Volkswagen'in SUV tipine her zamankinden daha fazla önem verdiğini gözler önüne serdi.

"2024'ten itibaren satışa sunacağımız elektrikli SUV modellerimizle birlikte SUV sayımız 11 olacak. Bu yıl SUV satış oranımızın yüzde 50’ye çıkmasını planlıyoruz." diyen Bottaro, mevcut koşullarda 6 SUV modellerinin olduğunu hatırlattı. Sadece bununla yetinmeyeceklerini de beyan eden Volkswagen yöneticisi, ilerleyen yıllarda SUV modellerinin sayısının daha da artacağını ifade etti.

2022 Passat Sedan'ın son yılı olarak tarihe geçecek

Otomobil dünyası, bir süredir Volkswagen Passat'ın yolun sonuna geldiğini biliyor. Ancak Gino Bottaro, bu sürecin erkene çekildiğini açıkladı. Bottato'ya göre Passat Sedan üretimi, bu itibarıyla son bulacak. Tüketiciler bunun yerine Passat Variant ve Alltrack isimli versiyonları satın alabilecekler. Bottato'nun bu konudaki açıklaması şöyle: Pandemi ve çip krizinin etkisiyle Passat sedanın bitişi erkene çekildi. Geleneksel sedan kasa tipi artık ülkemizde de düşüş trendinde. Hem günlük hem de seyahat alışkanlıklarına hizmet eden daha fonksiyonel modellere eğilim artıyor. Passat da bu değişim trendine uyum sağlayarak kabuk değiştiriyor. Sedan yerini Passat Variant ve Alltrack seçeneklerine bırakıyor. Bu modellerimizi farklı donanım ve motor seçenekleri ile pazara sunacağız. 2023 yılında, Tiguan ile Touareg arasına eklenecek yeni SUV modelimiz ile ürün gamımız daha da genişleyecek.

Gino Bottaro'nun değindiği konulardan bir tanesi de otomobil fiyatlarının küresel çapta artmasıyla ilgiliydi. Pandemiden önce 1 euro karşılığında satın alınan bir çipin artık 38 euro olduğunu ifade eden Bottaro, çip krizinin bir süre daha devam edebileceğinin altını çizdi. "2021 yılı sonunda Almanya’da Volkswagen üst yönetimiyle yaptığımız toplantıda, şirketin en büyük tesisi olan fabrikada gördüklerimiz bizi etkiledi. Orada bize VW Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aksel de eşlik etti. Aksel'in açıklamalarından olayın vahametini daha iyi anladık. Aksel, yarı iletken krizi sebebiyle maliyeti 1 euro olan çipin 38 euroya kadar çıktığını anlattı. Murat Bey, yılda 10 milyon araç ürettiklerini ancak 15 gün sonrası için kaç tane lastik alabileceklerini bile bilemediklerini söyledi. Ayrıca, Avrupa’daki yüksek enflasyona da dikkat çekti. Tüm bunlar sebebiyle, önceden yıl geçişlerinde fiyat artışları yüzde 0.5 ila 1.5 arasında yansırken, 2022 başında ise fiyat artışları yüzde 5.5-6 şeklinde oldu." diyen Bottaro'ya göre otomobil satışları, bu yıl da 2021'de olduğu gibi sönük geçecek...