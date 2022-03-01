Volkswagen, makyajladığı kompakt SUV modeli T-Roc'u Türkiye'ye getirdi. Tek motor ve 3 donanım paketi ile satın alınabilen T-Roc, ülkemizdeki SUV tutkunlarının beğenisini kazanmaya aday. İşte yenilenen T-Roc'un fiyatı ve özellikleri...

Volkswagen, Türkiye'de de çok satan modeli T-Roc'un geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu makyajlı versiyonunu ülkemize getirdi. Küçük SUV sevenlerin favorilerinden bir tanesi haline gelen T-Roc, yenilenen tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu araç, tüketicilere neler sunacak?

Yenilenen Volkswagen T-Roc, artık daha sportif bir yapıya sahip. Önceki kasa ile kıyasladığımızda nispeten yuvarlatılmış hatlara sahip model, uzaktan bakıldığında hiç de fena görünmüyor. 3 farklı donanım paketi ile tüketicilerin karşısına çıkan kompakt SUV, bu sayede herkesin kendine uygun donanıma kavuşmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Karşınızda makyajlı Volkswagen T-Roc

Aracın iç kısmına baktığımızda tamamen hayalet yapıdaki gösterge ekranı ile karşılaşıyoruz. Orta konsolda ise donanıma göre 8 inçten başlayıp 10,25 inç büyüklüğe kadar ulaşabilen multimedya ekranı görüyoruz. Topuz şeklindeki vites kontrol ünitesi ile dijital-dokunmatik klima da iç tasarımdaki detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

Volkswagen T-Roc'un motor seçeneklerine baktığımızda 1.5 litre TSI motoru görüyoruz. 150 beygir gücündeki motor, 7 ileri otomatik DSG şanzıman ile eşleştirilmiş durumda. Park asistanı, App-Connect, ön ve arka kısımda ayrı ayrı bulunan USB girişleri araçta standart olarak sunulurken donanım paketi yükseldikçe viraj aydınlatması, tavan rayları, sis farları, ısıtmalı koltuk ve geri görüş kamerası gibi özelliklerle karşılaşacağımızı belirtelim.

Volkswagen T-Roc fiyat listesi şu şekilde: