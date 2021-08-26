‘Tam bir genç arabası’ olarak da tanımlanan Volkswagen Polo, 2021 modelinde yapılan değişikliklerle yine ülkemizdeki en ilgi çekici hatchback modelleri arasında yerini alıyor. Tasarım anlamında göze çarpan değişiklikleri olan yeni Volkswagen Polo aynı zamanda artık daha büyük. Dilerseniz gelin aracın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine birlikte göz atalım.

Ülkemizdeki en büyük otomobil markalarından biri olan Volkswagen’in sevilen hatchback modeli Polo, yeni modeliyle de sevilen hatchback otomobiller arasında boy gösterecek özelliklere ve tasarım diline sahip. Genişleyen iç ve dış yapısı ve sportifleşen görüntüsü, Volkswagen Polo 2021 modellerini bu yıl bir tık daha göz önüne alacak gibi duruyor.

Eskiden halk arasında “Tam genç arabası” olarak da nitelendirilen Volkswagen Polo, yenilenen tasarımıyla Volkswagen Golf’ün ikiz kardeşi olarak nitelendirilmeye başlanabilir. Lafı daha fazla uzatmadan daha büyük, daha sportif ve agresif görünen Volkswagen Polo’nun dikkat çeken özelliklerine geçelim.

Tasarım:

Dış tasarım:

Eski jenerasyon Polo’lara göre yepyeni bir görünüm kazanan ve daha agresif bir tasarım diline sahip olan yenilenmiş Polo, geçtiğimiz senenin modelleriyle kıyaslandığında pek de bir tasarım değişikliğine sahip değil. Tasarım alanında en dikkat çekici şeylerden biri de aracın hem ön hem de arkasında bulunan tamamen LED farlar. Bu farlar Volkswagen Polo’nun sportif görünmesine yardımcı oluyor.

Bunun dışında aracın üzerinde bulunan ve tavan genişliği boyunca uzanan bir panoramik cam tavan da bulunuyor. Volkswagen Polo, opsiyonel olarak seçilebilen alüminyum alaşımlı jant seçenekleriyle geliyor. Aracın keskin hatlarıyla birleşince alüminyum alaşımlı jantlar gerçekten de aracın sportif görünümüne harika bir uyum sağlıyor.

Bunların dışında Volkswagen Polo için bir de R-Line Spor Paket seçeneği bulunuyor. Bu pakete özel R-Line ön ve arka tampon, R-Line logolu radyatör ızgarası, arka tampon altı difüzör, egzoz formunda ilave krom çıtalar ve tavan üstü spoyler bulunuyor. İsminden de anlaşılabileceği gibi bu paket aracın sportif görünümünü tam anlamıyla ikiye katlıyor.

İç tasarım:

Volkswagen Polo’nun iç tasarımına gelecek olursak en dikkat çekici şeylerden biri direksiyonun arkasında tamamen dijital bir ekran olması. Aracın tamamen dijital olan bilgi ekranının yanı sıra kokpitin orta kısmında dokunmatik bir multimedya ekranı bulunuyor. Bunların yanında klima kısmında ise Volkswagen Polo’da analog bir sistem tercih edilse de klimanın bilgi ekranı da dijital.

Aracın kokpitini boydan boya dolaşan renkli detaylar da göze çarpıyor. Bu renkli kısım aynı zamanda aracın klima, USB ve vitesinin olduğu orta konsolda da yer almış.

Güvenlik

Aracın çevresini saran hava yastıkları

Volkswagen Polo’da sürücü ile önde oturan yolcuyu korumak için ön ve yan hava yastıkları bulunuyor. Bunun yanı sıra arka koltukta oturan yolcuları korumak için de arka camları kaplayan perde hava yastıkları bulunuyor. Herhangi bir çarpışma durumunda emniyet kemerleri ve hava yastıkları koordineli bir şekilde çalışıyor ve araç içerisindeki herkesin mümkün olan en düşük seviyede hasar alması sağlanıyor.

Adaptif hız sabitleyici

Volkswagen Polo’da bulunan adaptif hız sabitleyici, sürücünün önceden ayarladığı hız sınırını geçmeyi önlüyor. Bunun yanı sıra önde giden araçlarla aranızdaki mesafeyi korumak için de hamle yapabiliyor. Polo’da bulunan bu özellik, aracın dur-kalk trafikte öndeki araca bağlı şekilde otomatik olarak fren yapmasını ve araç hareket ettiğinde otomatik olarak hareket etmesini sağlıyor.

Şehir içi acil frenleme sistemi

Günümüz otomobillerinin birçoğunda bulunan ve güvenlik anlamında en önemli olan sistemlerden biri olan şehir içi acil frenleme sistemi, Volkswagen Polo’da da bulunuyor. Bu sistem, aracın önündeki radar sensörlerini kullanarak kritik mesafeli durumları anlıyor ve sürücüye tepki vermesi için bazı uyarılar gönderiyor. Bu uyarılar, ani ancak kısa bir frenleme ile ve hem sesli hem de görsel şekilde oluyor. Eğer durum kaçınılmayacak mesafelere kadar geldiyse sürücüden bağımsız olarak otomatik bir tam frenleme gerçekleştiriliyor.

Kör nokta uyarı sistemi

Yine günümüz otomobillerinin çoğunda bulunan bir sistem olan kör nokta uyarı sistemi, kör noktadan yaklaşan arabalara karşı sürücüyü uyarıyor. Yan aynalarda bulunan ikaz lambaları, eğer sürücü uyarılara rağmen sinyal verip şerit değiştirmeye çalışırsa yanıp sönmeye başlıyor. Bu sistem, aynı zamanda çapraz trafik uyarısı sistemiyle birlikte çalışıyor. Bu sistem de eğer başka bir araç Polo’ya yaklaşıyorsa olası bir çarpışmayı önlemek için otomatik frenleme yapıyor.

Yorgunluk tespit sistemi

Trafikte en tehlikeli şeylerden biri, yorgunken araba kullanmaktır. Yorgun olduğumuzda refleksler zayıflar, sürüş tarzı değişir ve hatta görme ve işitme yetilerimiz de zayıflayabilir. Volkswagen Polo’da bulunan yorgunluk tespit sistemi, sürücünün normal sürüş alışkanlığı dışında bir durum algılarsa yolculuğa ara verilmesi gerektiğini hem görsel hem de sesli şekilde ikaz ediyor.

Konfor ve teknoloji

Active Info Display dijital gösterge paneli

Volkswagen Polo’nun gösterge paneli, iç tasarım kısmında da bahsettiğimiz gibi tamamen dijital. Active Info Display sürücüye hız ve kilometre göstergesini, dinlenilen şarkının detaylarını, navigasyonu ve birçok şeyi dijital olarak bir arada gösterebiliyor. 12,3” büyüklüğünde olan ekran direksiyon üzerinde bulunan tuşlarla kontrol edilebiliyor.

Çift bölgeli otomatik klima Climatronic

Çift bölgeli tam otomatik klima, araca iki bölgeli ayar imkanı sunuyor ve sürücü koltuğu ile ön yolcu koltuğu tarafında iki farklı sıcaklık ayarı sağlanabiliyor. Aynı zamanda Climatronic aracın hızına göre fanların hızını ayarlayarak düşük hızlarda daha sessiz çalışmasını sağlıyor. Ön cam yıkayıcılar çalıştırıldığında da klima otomatik olarak iç hava sirkülasyonu moduna geçiyor ve kötü kokunun araç içine girmemesi sağlanıyor.

Anahtarsız çalıştırma ve kilit sistemi

Volkswagen Polo, anahtar üzerinde hiçbir tuşa basmadan otomobilin kilitlerinin açılmasını sağlayan Keyless Access adında bir özelliğe sahip. Eğer anahtar üstünüzdeyse ve araca 1,5 metreden daha kısa bir mesafedeyseniz aracın kilitleri otomatik olarak açılıyor. Bunun yanı sıra aracı çalıştırmak için de anahtarın yanınızda olması yeterli.

Multimedya sistemi

Volkswagen Polo’da ‘Composition Colour’ ve ‘Composition Media’ adında iki farklı opsiyonel multimedya sistemi bulunuyor. 6,5” büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı Composition Colour’da 1 adet USB girişi bulunuyor ve Bluetooth ile telefon bağlantısı sağlanabiliyor. Composiiton Media ise 8” büyüklüğünde ve yakınlaşma sensörlü dokunmatik ekrana, MP3 uyumlu CD çalara, SD kart girişine, AUX bağlantısına, 1 USB girişine ve Bluetooth ile bağlantı imkanına sahip.

Volkswagen Polo 2021 donanım paketleri:

Trendline

Comfortline

Highline

Volkswagen Polo 3 farklı donanım paketi bulunuyor. İlk paket olan Trendline, optimum donanıma sahip. Comfortline ise alüminyum alaşımlı jantlarla ve Climatronic donanımı gibi eklerle geliyor. Highline’da ise Volkswagen Polo’nun en donanımlı halini görüyoruz.

Volkswagen Polo performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

1.0 TSI 95 PS 7 ileri DSG

Ortalama (lt/100 km) : 4,7 lt

: 4,7 lt Şehir içi (lt/100 km) : 5,8 lt

: 5,8 lt Şehir dışı (lt/100 km): 4,1 lt

1.0 TSI 95 PS 5 ileri manuel

Ortalama (lt/100 km) : 4,4 lt

: 4,4 lt Şehir içi (lt/100 km) : 5,5 lt

: 5,5 lt Şehir dışı (lt/100 km): 3,8 lt

1.0 80 PS 5 ileri manuel

Ortalama (lt/100 km) : 4,8 lt

: 4,8 lt Şehir içi (lt/100 km) : 6,1 lt

: 6,1 lt Şehir dışı (lt/100 km): 4,1 lt

Volkswagen Polo 2021 fiyat listesi:

Volkswagen Polo 1.0 TSI 80 PS 5 ileri manuel Trendline: 216.200 TL

216.200 TL Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS 5 ileri manuel Comfortline: 224.400 TL

224.400 TL Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS 7 ileri DSG Comfortline: 226.400 TL

226.400 TL Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS 7 ileri DSG Highline: 329.000 TL

Sizler için Volkswagen Polo 2021 modelini detaylı şekilde inceledik ve fiyat listesini de paylaştık. Sizler de araç ve fiyatlarla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.