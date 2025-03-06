Volkswagen, yeni SUV modeli Tayron'u Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Lüks SUV, ihtişamlı tasarımıyla büyük ilgi görecek gibi görünüyor. Peki Volkswagen Tayron'un Türkiye fiyatı ne kadar?

Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıttığı yeni SUV modeli Tayron'u Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Lüks SUV, tasarımıyla da özellikleriyle de tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki ya fiyatı?

Volkswagen Tayron, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatlar karşılığında satın alınabilecek. Life paket biraz daha uygun olsa da Volkswagen'in en çok sevilen donanım paketi olan R-Line, tahmin edebileceğiniz üzere dudak uçuklatıyor. İşte Volkswagen Tayron'un Türkiye fiyatı...

Volkswagen Tayron Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit Life, Otomatik 2.309.200 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit Elegance, Otomatik 2.807.200 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 2.995.200 TL

Peki Volkswagen Tayron neler sunuyor?