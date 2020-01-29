Volkswagen'in Türkiye Fabrikası ile İlgili Yeni Gelişme

Volkswagen'in Türkiye'de kurmak istediği fabrika ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Bloomberg HT'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Volkswagen'in yatırımının 2020 yılının ilk yarısında tamamlanacağını söyledi.

Türkiye uzunca bir süre, Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen'in kurmak istediği fabrikaya kilitlenmişti. Öyle ki Volkswagen, aralarında Türkiye ve Bulgaristan'ın da olduğu bazı ülkeler arasından Türkiye'yi seçtiğini duyurmuş, gerekli çalışmaların en kısa sürede başlayacağını açıklamıştı. Hatta şirket, bir süre önce Manisa merkezli "Volkswagen Turkey" isimli de bir şirket kurmuştu.

Türkiye'de yaşanan olaylar, gündemin çok hızlı bir şekilde değişmesine neden olabiliyor. Örneğin Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı fabrika konuşulurken TOGG tarafından üretilen yerli otomobilimiz tanıtıldı. Bu durum, Volkswagen'in Türkiye'ye kuracağı fabrikanın adeta unutulmasına neden oldu. Şimdi ise Volkswagen'in Türkiye'deki fabrikasıyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

"Volkswagen, Türkiye'ye yaptığı yatırımı 2020'nin ilk yarısında tamamlayacak"

Bu sallantılı süreçle ilgili kısa sürelerde yapılan farklı açıklamalar, herkesin kafasını karıştırdı. Çünkü Volkswagen Turkey kurulduğu sıralarda ülkemizin güneydoğusunda bulunan Suriye'nin kuzey kesimlerine "Barış Pınarı" olarak isimlendirilen yeni bir askeri operasyon başlatıldı. Volkswagen CEO'su, yaptığı açıklamalarda Türkiye kararını ertelediklerini duyurdu. CEO'nun açıklamaları, Volkswagen'in siyasi baskı altında olduğunu açıkça gösteriyordu.

Şimdiyse Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'tan Volkswagen'le ilgili bazı açıklamalar geldi. Bloomberg HT'ye konuşan Ermut, Volkswagen'in Türkiye'ye yaptığı yatırımın 2020'nin ilk yarısında tamamlayacağını müjdeledi. Ancak bu açıklamanın, fabrikanın yapımına şu sıralar başlanacağı gibi bir düşünce oluşturmaması gerekiyor. Çünkü Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı fabrikanın çalışmaya başlaması için hala uzun bir süre var.

Volkswagen'in Türkiye'de kuracağı fabrika, yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu fabrikanın kurulması, Manisa bölgesi için de büyük bir istihdamın kapılarını aralayacak. Çünkü yapılan açıklamalara göre fabrikada 4.000 kadar işçi çalışacak. 2020 yılının sonuna doğru yapımına başlanacak olan fabrika, 2022 yılında da hizmete geçmiş olacak.

Görünen o ki Volkswagen'in kurmak istediği yeni fabrikanın yeri, artık kesin bir şekilde Türkiye. İlerleyen dönemlerde yeni bir gelişme yaşanır mı bilinmez ancak Volkswagen yetkilileri de şu an için, nihai kararlarının Türkiye olduğunu ifade ediyorlar. 2020 yılında en çok konuşacağımız konulardan bir tanesinin de Volkswagen'in Türkiye'deki fabrikası olacağını açıkça söyleyebiliriz.