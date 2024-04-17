Volkswagen'in Çin'de satışa sunacağı yeni sedan Passat modelinin tasarımı ve bazı detayları ortaya çıktı. Bu yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen araç, Passat Pro ismiyle gelecek.

Volkswagen, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de de çok tercih edilen bir model olan Passat’ın sedan versiyonuyla ilgili önemli bir karar almıştı. Alman otomobil devi, Avrupa’da 2022’den sorna Passat Sedan üretmeyi bırakarak yalnızca station wagon model ile devam etmişti. Bir süredir de ülkemiz dahil birçok bölgede sadece bu model karşımıza çıkıyordu.

Ancak bu durum Çin’de geçerli değildi. Şirket, sedanların hâlen popüler olduğu ülkede yeni Passat Sedan’ı yakında çıkaracak. Şimdi ise bu otomobilin detayları ortaya çıktı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre otomobil, Volkswagen Passat Pro ismiyle sunulacak.

Passat Pro Sedan nasıl özelliklere sahip olacak?

Çin’deki tüketicilere özel olarak sunulacak modelin dış tasarımını ve bazı teknik detaylarını öğrenebiliyoruz. Aracın tasarımına baktığımızda modelin sedan versiyonlarından aşina olduğumuz unsurları tekrar görüyoruz. Ancak en çok station wagon model Variant’la benzerlik taşıyor. Ön farlar ve gülüyor gibi gözüken tampon bunun en iyi örnekleri.

Otomobilin boyutları sırasıyla uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere 5 metre, 1,8 metre ve 1,4 metre olarak açıklandı. Variant’tan daha uzun olduğunu anlayabiliyoruz. Dingil mesafesi ise 2,8 metre ile station wagon versiyondan biraz daha önde. 17 ila 19 jant seçenekleri sunulurken ağırlığı ise donanımına göre değişecek.

Volkswagen ve SAIC ortaklığında üretilecek araç, iki adet benzinli motor seçeneğiyle sunulacak. Avrupa’daki kuzenleri gibi hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit gibi versiyonlara sahip olmayacak. Bunların, 1,5 litrelik 158 beygir gücü üreten ve 2,0 litrelik 217 beygir gücü üreten versiyonlar olacağını belirtelim. Her ikisinde de otomatik şanzıman bulunacak.

Otomobil hakkında gelen bilgiler bu kadar. İç mekân da henüz paylaşılmadı. Volkswagen’in aracı resmen tanıtmadığını belirtelim. Şirketin 2024’ün üçüncü çeyreğinde otomobili Çin’de piyasaya sürmesi bekleniyor.