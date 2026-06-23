Volvo Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Volvo'nun 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve finansman seçenekleri premium otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte Volvo modellerine özel indirimler, kredi fırsatları ve güncel fiyat listesi.

Volvo, güvenlik, konfor ve ileri teknolojiyi bir araya getiren premium modelleriyle Türkiye otomobil pazarında önemli bir konuma sahip. EX30, EX40, XC60 ve XC90 gibi SUV modellerinin yanı sıra elektrikli ürün gamıyla da dikkat çeken marka, sunduğu kampanyalar ve finansman seçenekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli avantajlar sağlıyor.

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2026 yılında Volvo tarafından sunulan güncel fiyat listeleri, model bazlı kampanyalar ve kredi fırsatları düzenli olarak güncelleniyor. Bu içerikte Volvo sıfır araç fiyatlarını, devam eden indirimleri, finansman seçeneklerini ve öne çıkan kampanyaları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Volvo tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı EX30 2.436.910 TL - EX30 Cross Country 3.758.544 TL - EX40 3.925.994 TL - EC40 4.409.184 TL - V60 5.478.326 TL - XC60 6.703.921 TL - XC90 10.594.384 TL -

Volvo Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Volvo XC90 Kampanyası

Volvo XC90, Haziran 2026 dönemine özel sunulan 250 bin TL'ye varan takas desteği avantajıyla premium SUV segmentinde dikkat çekiyor. Üstün konforu, İskandinav tasarımı ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle öne çıkan XC90 Mild Hybrid ve XC90 Plug-in Hybrid modelleri için geçerli kampanya, 30 Haziran 2026 tarihine kadar Volvo yetkili satıcılarında sunuluyor.

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