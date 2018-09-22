VPN Servisi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

VPN hizmeti satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı servis özelliklerini sizler için derledik.

VPN servisleri, yani Özel Sanal Ağlar, günümüzde oldukça fazla alanda kullanılmakta. Engellenmiş web sitelerine girmekten tutun daha hızlı bir bağlantıya sahip olmak gibi her türlü amaca hizmet eden bu sistemlerin kullanımı ise gittikçe zorlaşmakta.

VPN servislerinin kullanımı birçok ülkede hâlâ yasal olsa da gelecekte durum böyle olmayabilir. Zira bu servislerin kullanımını engelleyen veya sıkı bir denetim altında tutan İran ve Çin gibi ülkeler mevcut. Bu sebeple bir VPN sağlayıcısının, hâlihazırda sorun teşkil eden veya gelecekte sorun olabilecek herhangi bir ülkede kaydının olmaması gerekiyor.

ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de bu sistemlerin takip edilmesi veya kayıt altına alınmasına yönelik haklı endişeler mevcut. Bazı VPN şirketleri bu sorunu ABD veya Avrupa yasalarının geçerli olmadığı bölgelerde çalışarak aşıyor olsa da VPN sağlayıcılarının bu hususta üzerlerine düşen teknik görevler var: kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini korumak.

Birçok VPN servisi bu durumu ciddiye almıyor; zira kullanım şartlarını okuyan bir kullanıcı, bu servislerin oturum verilerini ve IP adreslerini kayıt altına alabildiklerini kolayca görecektir. Bunun önüne geçilmesinin en iyi yolu ise şifreli disk imajları ile çalışan dedicated sunucular kullanarak kullanıcı verilerinin disklerde hiçbir zaman tutulmamasıdır.

Eğer bir VPN hizmeti almayı düşünüyorsanız, seçeceğiniz hizmet sağlayıcının aşağıdaki özelliklere sahip olmasına özen gösterin: