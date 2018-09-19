VPN Servisleri, İçerik Üreticilerini Zorda Bırakıyor

Tüm dünyada internet kullanan hemen herkesin mutlaka kullandığı VPN'ler, özgün içerik üreticilerini zora soktukları gerekçesiyle tehdit altında.

VPN servisleri neredeyse internet kullanılmaya başlandığından beri var ve belki de internete dair en çok kullanılan servislerin başında geliyor. Temelde her biri aynı kapıya çıksa da pek çok farklı sebeple kullanılan VPN'ler, kullanıcılara aslında bir nevi gizlilik vadediyor. Sanal özel ağ olarak anılan VPN, uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayarak kullanıcılarını daha özgür kılıyor.

Kimi kullanıcılar için, zaman zaman ülkemizde de yaşandığı gibi, erişim engeli bulunan kaynaklara bağlanmayı sağlayan VPN aynı zamanda internet deneyimlerini ve gezinmeleri internet servis sağlayıcılarından gizlemeye de olanak veriyor. Ancak VPN'in kullanım alanı bununla sınırlı değil.

Ülkemizde çok yaygın olmasa da zaman zaman dizilerin ve filmlerin izinsiz yayın yapan çevrimiçi yayın akışı servislerinde yasaklanması aslında oldukça yaygın bir durum ve cezai yaptırımları var. Fakat VPN servisleri bu tür hizmetlerden illegal olarak faydalanmak isteyenlere paravan oluyor. Aynı şekilde Netflix gibi bazı platformlara da bu sayede içinde bulundukları ülkelerin dışından dahil olan ve servisten 'daha ucuza' faydalanan kullanıcılar da var ve bu da tabii ki 'korsan' bir adım.

Bu korsancılık durumu da VPN kullanımının içerik üreticilerini ve özgün ürünlerin geleceğini tehlikeye atıyor ve içerik üreticileri de bu durumun önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor. Yine de VPN'lerin önüne geçmenin çok da kolay olmayacağını söylemek sanırım yanlış olmayacaktır.