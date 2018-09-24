Yetişkinlere yönelik içerikler üreten porno sektörünün, daha Betamax ve VHS dönemlerinden beri teknolojinin gelişimine yön verdiği bir gerçek. VR'dan umduğunu bulamayan sektör, şimdi de AR teknolojisini deneyecek.

VR teknolojisi ilk kez hayatımıza girdiğinde, elbette yetişkinlere yönelik içerik üreten stüdyoların da çok fazla ilgisini çekti. VR'a özel üretilen cinsel içerikli filmler, hem pahalıya mal olması hem de VR gözlüklerinin yeterince yaygınlaşamamasından ötürü beklenen ilgiyle karşılaşmadı.

Ancak bu devasa sektörün fikirleri ve yenilikleri elbette bitecek değildi. ARConk isimli şirket, yeni bir atılım üzerinde çalışıyor: Yapmaya çalıştıkları şey ise porno yıldızlarını Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile odanıza getirmek.

ARConk'un AR Projesi (+18)

Şirket, gerekli bütün çalışmaların yapıldığını ve uygulamanın yayınlanmasının çok sürmeyeceğini belirtiyor. Önümüzdeki süreçte uygulamanın en bir cihaza ihtiyaç duymayacağıyla ilgili de açıklamalar yapılacak.