VR'dan Umduğunu Bulamayan Porno Sektörünün Yeni İlgi Alanı: Artırılmış Gerçeklik

1 dk okuma süresi
44
27
15
3
2
VR'dan Umduğunu Bulamayan Porno Sektörünün Yeni İlgi Alanı: Artırılmış Gerçeklik
Yetişkinlere yönelik içerikler üreten porno sektörünün, daha Betamax ve VHS dönemlerinden beri teknolojinin gelişimine yön verdiği bir gerçek. VR'dan umduğunu bulamayan sektör, şimdi de AR teknolojisini deneyecek.

VR teknolojisi ilk kez hayatımıza girdiğinde, elbette yetişkinlere yönelik içerik üreten stüdyoların da çok fazla ilgisini çekti. VR'a özel üretilen cinsel içerikli filmler, hem pahalıya mal olması hem de VR gözlüklerinin yeterince yaygınlaşamamasından ötürü beklenen ilgiyle karşılaşmadı.

Ancak bu devasa sektörün fikirleri ve yenilikleri elbette bitecek değildi. ARConk isimli şirket, yeni bir atılım üzerinde çalışıyor: Yapmaya çalıştıkları şey ise porno yıldızlarını Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile odanıza getirmek.

ARConk'un AR Projesi (+18)

Şirket, gerekli bütün çalışmaların yapıldığını ve uygulamanın yayınlanmasının çok sürmeyeceğini belirtiyor. Önümüzdeki süreçte uygulamanın en bir cihaza ihtiyaç duymayacağıyla ilgili de açıklamalar yapılacak.
İLGİLİ HABER

Steam'in İlk Sansürsüz Pornografik Oyunu 'Negligee: Love Stories' Satışa Çıktı

Kaynak : https://venturebeat.com/2018/09/23/augmented-reality-porn-arrives-with-animated-human-bodies/
44
27
15
3
2
Emoji İle Tepki Ver
44
27
15
3
2