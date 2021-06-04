ABD merkezli perakende devi Walmart, 740 bin civarı çalışanına ücretsiz olarak Samsung Galaxy Xcover Pro dağıtacağını açıkladı. Dayanıklılık odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkan Galaxy Xcover Pro, iş yerinde yaşanabilecek kazalar nedeniyle şahsi telefonların kırılmasını engelleyecek.

ABD merkezli perakende satış mağazası Walmart, şirket bünyesinde çalışmakta olan 740 bin civarı personele ücretsiz olarak Samsung telefon dağıtacağını açıkladı. Şirket, dağıtacağı telefonun modelini "Galaxy Xcover Pro" olarak belirlerken bu telefonun tanesinin 499 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu hamle, perakende satış devine 369 milyon dolardan fazla paraya mal olacak. Peki Walmart, neden böyle bir şey yapıyor?

Şirket içinde düzenlediği bir etkinlikte "[email protected]" isimli bir mobil uygulama oluşturulduğunu söyleyen Walmart yetkilileri, bu uygulamanın çalışma takviminin ayarlanması ve müşterilere daha hızlı yardımcı olunabilmesi için şirket içi iletişimi sağlayacağını belirttiler. Uygulamanın da bu telefonlarda önceden yüklenmiş olarak geleceğini belirten yetkililer, bu sayede mağazalardaki işleyişin daha etkin olacağını düşünüyorlar. Ancak Walmart'ın bu telefonları dağıtmasındaki tek neden, [email protected] uygulaması değil.

Samsung Galaxy Xcover Pro, zorlu koşullar için üretilmiş bir cihaz

Walmart'ın çalışanlarına dağıtacağı telefon, Samsung'un zorlu koşullar için ürettiği, "MIL-STD-810G" sertifikasına sahip modellerden bir tanesi. Dayanıklı bir kasaya sahip olan Galaxy Xcover Pro, sert zeminlere düştüğünde dahi kolay kolay hasar görmüyor. Şirket, çalışanlarının bu tür sorunlar yaşamaması ve maaşlarıyla aldıkları telefonların iş nedeniyle kullanılamaz hale gelmemesi için böyle bir tercih yapmış durumda.

Samsung Galaxy Xcover Pro'nun özelliklerine baktığımızda; Gorilla Glass 5 korumasına sahip 6,3 inç ekran, Exynos 9611 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı gibi teknik detaylar görüyoruz. 25 MP çözünürlük sunan ana kameraya sahip telefonun 8 MP ultra geniş açılı kamerası da bulunurken, bu cihazın 13 MP selfie kamerası da mevcut. 4.050 mAh kapasiteli batarya gün boyu kullanım imkanı sunarken telefonun sahip olduğu IP68 sertifikası, telefonun su ve toza karşı da dayanıklı olmasını sağlıyor.