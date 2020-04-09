Apple, akıllı saatlerinde kullandığı işletim sistemi olan watchOS için yeni bir güncelleme yayınladı. 6.2.1 olarak kodlanan bu güncelleme, akıllı saatteki önemli bir problemi gideriyor. Bunun haricinde ise herhangi bir yenilik sunmuyor.

Akıllı telefon sektörünün gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren akıllı saatler, bugün milyonlarca tüketici tarafından tercih ediliyor. Sektörün önde gelen isimlerinden Apple, Huawei, Samsung ve Xiaomi gibi isimler, onlarca farklı akıllı saat modeliyle tüketicilerin hayatlarını daha da kolaylaştırıyorlar. Şimdiyse Apple, akıllı saatlerinde kullanılan işletim sistemi watchOS'un "6.2.1" kodlu yeni sürümünü yayınladı.

watchOS 6.2.1, tüketiciler için önemli yenilikler sunmuyor. Ancak kullanıcılar, önceki sürümde iOS 9.3.6 veya OS X 10.11.6 işletim sistemlerinde sağlıklı bağlantılar kuramıyorlardı. İşte yeni sürüm, pek çok tüketicinin şikayetçi olduğu bu konuyu ele aldı ve FaceTime'dan kaynaklanan hatayı giderdi. Peki Apple Watch sahipleri, akıllı saatlerini nasıl güncelleyecekler? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına bakalım.

Apple Watch'u güncellemek için yapmanız gerekenler

Apple Watch'unuzun şarjının yüzde 50 veya üzerinde olduğundan emin olun.

veya üzerinde olduğundan emin olun. iPhone'unuzun Wi-Fi bağlantısını gerçekleştirin ve telefonunuza Watch uygulamasına girin.

uygulamasına girin. Önce "Saatim", sonra "Genel" ve ardından da "Yazılım Güncelleme" butonlarına dokunun.