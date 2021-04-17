Start Verdik: Webtekno'nun Formula 1 Podcasti F1'e 1 Başladı

Webtekno'nun yeni podcast serisi Formula 1'e 1, bugün yayınlanan ilk bölümü ile birlikte başlamış oldu. İlk bölümün konusu sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP ve genel olarak 2021 yılı beklentileri oldu.

Formula 1 son yıllarda ülkemizdeki popülerliğini ciddi oranda arttırıyor. Özellikle de geçtiğimiz yıl bir kez daha Türkiye'nin ev sahipliği yapması ile birlikte takipçi sayısı artan bu spora yönelik olarak içerik üretmeye de devam ediyoruz.

Daha önce ödüllü bir fantasy ligi de başlattığımız Formula 1 için şimdi de eğlenceli bir podcast ile karşınızdayız. F1'e 1 adını verdiğimiz podcastin ilk bölümünde Bahreyn GP'yi, yeni pilotları ve sezon beklentilerini konuştuk.

Ben niye Hamilton oldum ki?

Podcastte ben ve sitemizin editörlerinden Çağla Tanrıverdi mikrofon başına geçtik. Öncelikle Bahreyn GP'sini ve yarışta kullanılan stratejileri, öne çıkan kişileri ve olayları konuştuk. Ayrıca tartışmalı dördüncü viraj kararına dair detayları da ele aldık.

Sezon boyunca devam edecek olan F1'e 1 teknik olarak iki farklı kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki, genel olarak bir önceki yarışta öne çıkan isimleri ve olayları ele aldığımız, genel olarak yarış konuştuğumuz bölüm olacak.

İkinci kısımımızın adı ise Podyum ve DNF. Haftasonunun iyi anlamda öne çıkan isimlerini ve olaylarını podyuma çıkaracak, performanslarını öveceğiz. DNF ise yarış dışı kalan pilotlar için kullanılan bir ifade ve bu kısma da genel olarak olumsuz hareketlerle öne çıkan isimler veya olaylar konuk olacak.

Formula 1'in bu yıl bir kez daha ülkemize gelebilme ihtimali ortaya çıktı. Bu ihtimal gerçekleşirse Haziran ayında da keyifli bir hafta sonu bizleri bekleyecek demektir. Hatırladığımız üzere geçtiğimiz yıl Türkiye GP sezonun en iyi yarışı seçilmişti.

F1'e 1'in ilk bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan dinleyebilirsiniz.