Kanada, Formula 1 Takviminden Çıkıyor: İstanbul İçin Umut

Formula 1'e geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra yeniden ev sahipliği yapan Türkiye, bu yılın takviminde kendisine yer bulamamıştı. Kanada'dan gelen haberler umutlarımızı yeşertti.

Koronavirüs pandemisinin ülkemiz için belki de tek güzel yanı, uzun yıllardan sonra bir kez daha Formula 1'in Türkiye'ye dönmesi olmuştu. Intercity İstanbul Park'ta koşulan yarış oldukça olaylı geçmiş ve yılın en iyi yarışı seçilmişti.

Bu yıl takvimde Türkiye'nin yer almaması sadece bizi değil, dünyanın dört bir yanında motor sporları tutkunlarını da hayal kırıklığına uğratmıştı. Kanada'dan gelen haberler ise İstanbul Park'ın bir kez daha takvime dönüşü için umut verdi.

Kanada yarışa sıcak bakmıyor

Kanadalı yetkililere göre Formula 1'in seyircisiz olması, ortaya çıkacak riskleri engellemekte yeterince etkili olmayacak. Bu nedenle de yarışa yönelik mesafeli bir tutum sergiliyorlar. Ayrıca yerel yöneticiler, F1 yönetiminin seyircisiz yarışın zararını karşılamak için istediği 6 milyon doları ödemeye de pek yanaşmıyordu.

Kanada'nın takvimden çıkması durumunda ise yerini Türkiye'nin alabileceği dile getiriliyor. Formula 1'in karmaşık ve devasa lojistik ağı açısından baktığımızda Türkiye en iyi alternatiflerden biri durumunda bulunuyor. Zira Kanada GP, normal şartlar altında Bakü GP'den yalnızca 1 hafta sonra yapılacaktı. Haliyle lojistik olarak en iyi alternatif olarak Türkiye gözüküyor.

Aslında Formula 1 yönetimi, sezonda en az 20 yarış yapma sözü veriyor. Şampiyonanın sayılması için ise 8 yarış yeterli oluyor. Bu yıl takvimde yer alan 23 yarıştan birinin eksilmesi halinde takvime yarış eklenmek zorunda değil. Ancak pandemi döneminde takımların çoğu sponsor ve yayın gelirine daha çok bel bağlıyor. Haliyle F1 yönetimi de takvimde 3 haftalık bir boşluk daha bırakmak istemiyor.

Kanada'dan öncelik halk sağlığı açıklaması

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Şu anda görüşmelerin sürdüğünü biliyorum ancak her aşamada önceliğimiz Kanadalıların sağlığı. Bu, kararları neye göre alacağımızın da temeli” demişti. F1 yönetimi de "Kanada'daki organizatörle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda daha fazla açıklamada bulunmayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Bakalım Formula 1 bu yıl bir kez daha ülkemize gelecek mi?