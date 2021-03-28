Formula 1'de 2021 Yılının İlk Yarışını Hamilton Kazandı

Formula 1'de 2021 yılının ilk yarışı olan Bahreyn GP kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Lewis Hamilton, sezonun ilk yarışında bir saniyenin altında bir farkla kazanan isim oldu.

Uzun zamandır büyük heyecanla beklediğimiz Formula 1 sezonu nihayet başladı. Son yıllarda rekabete hasret kaldığımız F1'de bu defa heyecan son tura kadar devam ederken, kazanan ise değişmedi.

Bu yarış öncesinde tüm zamanların en çok turda önde giden ismi olan Michael Schumacher'i geçmesi için 13 tura ihtiyacı olan Sir Lewis Hamilton, 5112 turla rekoru kırmayı da başardı. Yarışın son anlarında ise Valtteri Bottas en hızlı turu aldı.

Kazanan isim değişmedi

Yarışın sonunda kazanan isim Mercedes AMG'den Lewis Hamilton olurken onu Red Bull Honda'dan Max Verstappen takip etti. Üçüncü sırayı ise yine Mercedes takımından Valtteri Bottas aldı. Yarışın en önemli performası ise diğer Red Bull pilotu Perez'den geldi.

Formasyon turunda sorun yaşayan ve bu nedenle en son sıradan yeniden yarışa başlayan Perez, rakiplerini teker teker geride bırakmayı başardı ve 5. sıraya yükseldi. Sezonun ilk yarışında uzun zamandır beklediğimiz heyecanı da yaşamış olduk.

Yılın ilk kazası Mazepin'den

Bahreyn GP'de sıralama turlarında iki defa spin atan Mazepin, bu defa da yarışın ilk turunda yarış dışı kalarak dikkatleri üzerine çekti. Çaylak pilot henüz Formula 1 kariyerinde bir tur tamamlayamamış durumda bulunuyor.

Öte yandan yarışın son turlarında Max Verstappen Lewis Hamilton'ı geçmiş olsa da yarış kontrolden gelen hatalı geçiş ve sıra iadesi kararı büyük tartışma yaratacak gibi duruyor. Zira Lewis Hamilton da yarış boyunca sık sık pist dışına çıkmıştı.

Formula 1'de yeni sezon başlarken ödüllü fantasy ligimiz de devam ediyor. Sezonun geri kalanında yapılacak olan 22 yarışla beraber hem Formula 1'de hem de fantasy liginde şampiyon belli olacak.