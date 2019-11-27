WhatsApp'ın Android platformu için sunulan beta sürümü güncellendi. Yeni beta sürüm, kullanıcıları yeni bir açılış ekranıyla tanıştırıyor. Yeni açılış ekranı, "From Facebook" ibaresini daha baskın bir şekilde sunuyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın geliştiricileri, uygulamanın Android için geliştirilen beta sürümünü bir kez daha güncellediler. "2.19.350" koduyla sunulan yeni beta sürüm, yine uzun zamandır beklenen karanlık mod ile ilgili herhangi bir gelişme sunmazken, uygulamaya kısa süre önce gelen açılış ekranını değiştiriyor.

Aslına bakacak olursak WhatsApp geliştiricilerinin bu açılış ekranındaki esas amaçları Facebook'un reklamını yapmak. Facebook, bir süredir WhatsApp'ın sahibi ve kirlenen imajını temizlemek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında da uygulamaya daha çok "Facebook" ibaresi eklemeye çalışıyor. WhatsApp'ın Android beta uygulamasına sunduğu yeni güncelleme, açılış ekranına belirgin bir Facebok ibaresi ekliyor.

WhatsApp'ın Android platformu için sunulan yeni beta sürümü, sadece bu değişikliği içeriyor. Özelliğin tüm kullanıcılara sunulmasıyla birlikte WhatsApp uygulamasına giriş yapan kullanıcılar, karşılama ekranının hemen altında yer alan "From Facebook" (Facebook'tan WhatsApp) ibaresini görecekler. WhatsApp'ın "Ayarlar" menüsünde bir süredir yer alan bu ibare, artık açılış ekranında da bulunacak.

Bu yeni açılış ekranının tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Fakat yapılacak olan testlerin başarılı olmasından sonra Android platformundaki tüm WhatsApp kullanıcıları, WhatsApp'ın bu yeni açılış ekranıyla tanışma imkanı yakalayacaklar. Bakalım Facebook, bu ve bunun gibi çalışmalarla amacına ulaşıp, insanlara geçmişini unutturabilecek mi.