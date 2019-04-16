Android beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlayan WhatsApp, bir özelliği erişime açarken, erişime açık olmayan bir özelliği ise iyileştirdi(!)

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile yeni bir güncelleme yayınladı ve WhatsApp Android Beta uygulamasını 2.19.106 sürümüne yükseltti. Güncelleme ile birlikte bir süredir geliştirme aşamasında olan yeni medya dosyalarına etiket ve emoji ekleme arayüzü, tüm beta kullanıcılarının erişimine açılırken; biyometrik güvenlik kilidine yeni bir özellik eklendi.

Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görebileceğiniz gibi yeni medya dosyalarına etiket ve emoji ekleme arayüzü, kullanıcıların aradıkları emoji ve çıkartmaları kolaylıkla bulabilecekleri şekilde iki sekmeye ayrıldı. Ayrıca ne aradığını bilen kullanıcılar için direkt olarak anahtar kelime yazabilecekleri bir arama motoru da eklendi. Yeni etiket ve emoji arayüzüne ulaşabilmek için uygulamayı güncellemeyi unutmayın.

WhatsApp, güncelleme ile birlikte parmak izi ile kimlik doğrulamaya yeni bir özellik getirdi. Yeni özellik ile birlikte WhatsApp’ta parmak izi kilidini aktif ettiğinizde herhangi bir sohbette ekran görüntüsü alamayacaksınız. WhatsApp’ın ekran görüntüsü almayı neden engellediği bilinmiyor ancak kullanıcıların bu özelliğe olumlu bakması beklenmiyor.