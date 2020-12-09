Apple, geçtiğimiz günlerde App Store üzerindeki gizlilik gereksinimleri üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikte artık geliştiricilerin App Store üzerinde indirmeye açtığı uygulamaların ne tür veriler topladığını paylaşması gerekiyor. WhatsApp ise bu kararı protesto ediyor. Protestonun sebebiyse gizlilik gereksinimlerinin haksız rekabete yol açması.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcılarının fazlasıyla sevdiği ve kullandığı bir uygulama. Hem web sürümü hem de mobil için sürekli olarak geliştirilen WhatsApp, aynı zamanda gizlilik ve güvenlik politikalarını da ara ara güncelliyor. Geçtiğimiz günlerde gizlilik politikasında değişkenlik yapacağı açıklanan WhatsApp, bugün farklı bir konuyla daha gündeme geldi.

Apple, geçtiğimiz günlerde App Store'un gizlilik politikalarında bir değişiklik yaptı. Bu değişiklik, mağaza üzerinde yayınlanan tüm uygulamaların kullanıcılara karşı daha açık ve net olmasını zorunlu tutuyor. Artık App Store üzerinde yayınlanan tüm uygulamalar, hangi kullanıcı verilerini topladıklarını ve bunları nasıl kullanacaklarını açıklamak zorunda kalacak. Kullanıcılar için oldukça mantıklı olarak görülebilecek olan bu durum, WhatsApp'ın pek hoşuna gitmemiş gibi gözüküyor.

Yeni gizlilik politikası haksız rekabet yaratıyor:

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, Apple'ın App Store üzerinde yaptığı bu değişikliğin rekabete karşı bir durum oluşturduğunu ve haksız rekabete sebebiyet verdiğini açıkladı. Şirket, iPhone modellerinin hepsine varsayılan olarak yüklü bir şekilde gelen ve App Store üzerinden indirilmesine gerek olmayan iMessage uygulamasının da hangi verileri topladığının açıklanması gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra WhatsApp, kullanıcıların WhatsApp ile iMessage arasında karşılaştırma yapabilmesi gerektiğini belirtti.

Şu anki durumda bu tarz bir karşılaştırma yapılamadığını belirten WhatsApp, birinci ve üçüncü parti uygulamaların hepsini aynı tarz bir durum içerisine sokmayan Apple'ın bu hareketini de WhatsApp'ı rekabette dezavantajlı konuma düşüreceği şeklinde yorumladı.