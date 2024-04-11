WhatsApp'ın son iOS beta sürümünde, durumları Instagram'a aktarmaya yarayan yeni bir özellik tespit edildi. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Uygulamanın, "24.8.10.72" kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen bu özellik, durum ve hikâye paylaşmaktan hoşlanan kullanıcıların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, uygulamada paylaştığınız bir durumu Instagram'da da hikâye olarak paylaşmanızı sağlayacak. Böylelikle kullanıcılar için daha kolay, daha etkili bir deneyim sunulacak. Zira WhatsApp'ta paylaştığınız bir durumu Instagram'da paylaşmak için de uğraşmamış olacaksınız.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp'ın üzerine çalıştığı özellik, isteğe bağlı olacak. Yani WhatsApp'ta paylaştığınız her durum, otomatik olarak Instagram'a aktarılmayacak. Bu işlevi her durum paylaşımı için tek seferlik kullanılacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği, bundan birkaç ay önce de Android sürüm için karşımıza çıkmıştı. Ancak özelliğin ne zaman yayımlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.