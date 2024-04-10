Facebook Messenger, HD fotoğraf paylaşımına, ortak albümlere ve daha büyük boyutlu dosya desteğine kavuştu.

Meta, Facebook Messenger'ın yeni özelliklerini açıkladı. Son dönemde daha çok WhatsApp tarafında geliştirmelere odaklanmış gözüken Meta, orada geliştirdiği ve test ettiği özellikleri şimdi Facebook Messenger'a da getirmiş gibi gözüküyor.

İşte açıklanan yeni özellikler

Yeni özellikler arasında ilki, yüksek kalitede fotoğraf ve görsel göndermeyi sağlayan HD fotoğraflar özelliği oldu. Artık gönderilmek istenen görsele basılı tutulduğunda "HD olarak gönder" seçeneği görülebiliyor. Bu özellik aktif edildiğinde görsel yüksek çözünürlüklü olarak iletiliyor. Bu özellik yakın zamanda WhatsApp kullanıcılarına da sunulmuştu.

İkinci özellik ise kullanıcıların aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf albümleri oluşturabilmelerini sağlayan albüm özelliği oldu. Sohbette birden fazla fotoğrafı seçip "albüm oluştur" seçeneğine tıklandığında bir albüm oluşturulabiliyor. Fotoğraflar seçildiğinde çıkan "albüme ekle" özelliği ile konuşmaya dahil olan kişiler albümlere fotoğraf ekleyebiliyor. Grup sohbetlerde grup ismine tıkladıktan sonra medya başlığı altında bu albümlere erişilebiliyor. Özelliğin tüm kullanıcılara açılması ise birkaç hafta içinde olacak.

Bu özelliklere ek olarak artık Facebook Mesenger'da QR kod ile de kişi eklemek mümkün olacak. Kendi QR kodumuzu paylaşarak ya da başkalarının QR kodunu tarayarak arkadaş eklemek mümkün olabilecek.

Son olarak da Messenger ile gönderilecek dosyalardaki boyut limiti artırıldı. Artık Facebook Messenger üzerinden gönderilecek olan dosyaların boyutu 100 MB'ı bulabilecek. Desteklenen dosya türleri arasında ise Word, PDF, Excel ve zip gibi dosya türleri bulunacak.