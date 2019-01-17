Dünyanın en çok aylık aktif kullanıcıya sahip olan ve en popüler sosyal medya uygulaması artık Facebook değil, WhatsApp.

Sosyal medya uygulamaları arasında amansız bir rekabet var. Bu rekabet, en popüler uygulama olma yarışını da beraberinde getiriyor. App Annie firmasının “State of Mobile” adlı raporuna göre ‘En popüler sosyal medya uygulaması’ ünvanı el değiştirerek Facebook’tan WhatsApp’a geçti.

WhatsApp’ın aylık aktif kullanıcı sayısı, Facebook’u ilk kez 2018 yılının Eylül ayında geride bırakmayı başardı.

O günden bu yana sektörün lideri konumundaki Facebook, aylık aktif kullanıcı sayısı konusunda liderliği tekrar ele geçirmeyi başarabilmiş değil. Bununla beraber Facebook ile WhatsApp arasındaki aylık aktif kullanıcı sayısı farkı raporda yer almıyor.

WhatsApp’ın kullanıcı sayısı 1.5 milyar kişiyi bulmuş durumda. Facebook ise 2017 yılında 2 milyar kullanıcıya erişmeyi başarmıştı. WhatsApp daha çok mobil cihazlara odaklanan bir uygulama olsa da kullanıcılarının önemli bir kısmı, uygulamanın masaüstü versiyonunu da kullanıyor.

Geçen yılın tamamına bakıldığında Facebook önde olsa da son aylarda liderliği ele geçirmeyi başaran WhatsApp, bu popülerlik artışıyla devam ederse 2019 yılını rahatlıkla zirvede tamamlayacak.

Facebook cephesinden bakıldığında bu durum sıkıntılı gibi gözükse de sosyal medya devinin en büyük rakiplerinden ikisi olan Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olduğunu hatırlatmakta da fayda var.