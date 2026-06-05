Rekabet Kurulu, WhatsApp'a yönelik soruşturma sonucunda Meta'dan WhatsApp'ta farklı yapay zekâ araçlarına erişmeye izin vermesini talep etti. Uygulamada şimdiye kadar sadece Meta AI'a erişim sağlanabiliyordu.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu konumunda bulunuyor. Çoğu uygulama gibi WhatsApp’ta da yapay zekâ var. Öyle ki şirketin kendi yapay zekâsı Meta AI’ı WhatsApp üzerinden kullanabiliyorsunuz ancak farklı türden yapay zekâ araçları yok.

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İşte tam olarak bu konuda Rekabet Kurulundan bir hamle geldi. Kurul, Meta’ya yönelik WhatsApp’ta sunulan yapay zekâ aracıyla soruşturma başlattığını ve farklı türden asistanlara yakında erişim sağlanabileceğini açıkladı.

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WhatsApp’tan farklı yapay zekâ araçlarına erişim sağlanabilecek

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre Meta’nın kendi yapay zekâ hizmeti "Meta AI"ı WhatsApp’a entegre ederken rakip yapay zekâ sağlayıcılarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmalarını engellediği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Yapılan ön araştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zekâ sohbet botlarının ve asistanlarının WhatsApp üzerinden META AI gibi doğrudan veya entegre bir asistan olarak sunulmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.

Bunun sonucunda da Meta’ya, rakip yapay zekâ sohbet robotlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunabilmesini fiilen ve ekonomik olarak zorlaştırmaması yönünde geçici tedbir kararı verildi. Kurulun açıklamasına göre teknoloji devinin bu koşulları sağlamak için 1 ay süresi var. Aksi takdirde idari para cezası kesilecek.

Tüm bu gelişmeler, Meta’nın koşulları sağlaması hâlinde WhatsApp üzerinden yakında sadece Meta AI’a değil, ChatGPT, Gemini gibi farklı araçlara da doğrudan veya entegre olarak erişilmesinin mümkün olabileceği anlamına geliyor.