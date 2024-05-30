WhatsApp'ın yepyeni bir yapay zekâ özelliği getireceği ortaya çıktı. Kullanıcılar, yakında direkt olarak sohbetler üzerinden yapay zekâyla görsel oluşturabilecek.

Her hafta yeni bir özelliklerini duyduğumuz WhatsApp, yapay zekâ konusunda da geri kalmayan bir platform. Meta, Instagram’dan WhatsApp’a kadar tüm platformlarına bu tarz özellikleri entegre etmeye başlamıştı Şimdi ortaya çıkan bir yepyeni bir araç da WhatsApp’a çok seveceğiniz bir yapay zekâ özelliğinin yakında ekleneceğini ortaya koydu.

Yeni özellik, WABetaInfo tarafından WhatsApp’ın son beta sürümünde fark edildi. Yaptığı şey ise yapay zekâ ile görsel oluşturmanıza izin vermek. Hem de direkt sohbet üzerinden.

Meta AI yoluyla hızlıca görsel oluşturmak mümkün olacak

Daha önce çıkan sızıntılarda WhatsApp’a yapay zekâ ile profil fotoğrafı oluşturmanın geleceği görülmüştü. Yeni fark edilen özellik ise şirketin görsel oluşturmayı sadece profil fotoğraflarıyla sınırlamayacağını gösterdi. Kullanıcılar, direkt olarak sohbetlerde yapay zekâ görselleri oluşturup karşısındaki insana gönderebilecekler.

Alınan ekran görüntüsüne baktığımızda, sohbetteki artı simgesinin bulunduğu kısma bu özelliğin ekleneceğini görüyoruz. Meta, buraya “Hayal et” isimli bir kısayol koymuş. WABetaInfo’ya göre bu, yapay zekâyla görsel oluşturmayı sağlayacak.

Özelliğin Meta’nın platformlarına getirdiği yapay zekâ modeli Meta AI’ı kullanacağı söyleniyor. Kullanıcılar, muhtemelen direkt yeni eklenen araca basarak çok kısa sürede fikirlerini görsellere dönüştürebilecekler. Meta AI’ın şu anda Türkiye’nin içinde bulunmadığı belli ülkelerde mevcut olduğunu belirtelim. Yani bu özellik muhtemelen ilk olarak o ülkelere gelecektir. Ne zaman sunulacağı konusunda ise şimdilik bir bilgi yok.