WhatsApp, test ettiği yeni bir özellikle tıpkı Zoom ve Google Meet gibi platformlardaki gibi grup görüşmelerinizi planlamanıza olanak tanımayı planlıyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkan WhatsApp’in grup aramalarına özel br yenilik getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Yeni özellik, WaBetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun son beta sürümünde görüldü.

Özellik, kullanıcıların grup aramalarını önceden planlamasına olanak tanıyacak. Bunun, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi platformlarda gördüğümüz görüşme planlama özelliğine benzer olacağını söyleyebiliriz.

Nasıl kullanılacak?

WaBetaInfo, özelliğin nasıl çalışacağına dair bir ekran görüntüsü de paylaştı. Buradan planlama yapmanın oldukça kolay olacağını görüyoruz. Kullanıcıların, arama yapacakları gruba girip sağ üstteki arama butonuna basması gerekecek. Bunun ardından arama için tarih ve saat seçme seçenekleri karşılarına çıkacak.

Aramalar için bir hatırlatıcı kurulabilecek. Hatırlatıcı kuran kullanıcılar, planlanan arama başlamadan 15 dakika önce bilgilendirilecek.

Görüşmeleri planlama özelliğinin ne zaman herkese geleceği konusunda şu an bir şey demek mümkün değil. Ancak platformun beta testine sokması, yakın bir tarihte özelliğin gelebileceğini ortaya koyuyor.