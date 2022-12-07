WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı grup sohbetlerinde profil fotoğrafı özelliği, sessiz sedasız yayınlandı ve kullanıcılara ulaşmaya başladı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde gruplarda mesaj atıldığında, mesajı atan kişinin profil fotoğrafını mesajın yanında görebilecekler.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz aylarda yeni bir özellik ile gündeme gelmişti. O dönemlerde uygulamanın 22.18.0.70 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan özellik, grup mesajlarına profil fotoğrafları getiriyordu. Yani kullanıcılar, gruplarda mesaj atan kişinin profil fotoğrafını mesajın yanında görmeye başlayacaklardı.

Şimdiyse bu özellik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. WhatsApp özelliği geçtiğimiz günlerde kullanıcılara sunmaya başladı. Ancak dağıtım süreci hala devam ediyor ve özellik, henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda. Özelliğin size gelip gelmediğini öğrenmek için uygulamanın son güncellemesini yükleyip yüklemediğinizi kontrol edebilirsiniz.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Yaptığımız kontrollerde, gruplarda sadece diğer kullanıcıların profil fotoğraflarını görebildiğimizi tespit ettik. Yani kendi profil fotoğrafımız, mesajların yanında. Diğer tüm kullanıcılar, tıpkı Telegram'da olduğu gibi profil fotoğraflarıyla mesaj yazıyorlar.

Gruplardaki profil fotoğrafı özelliği, an itibarıyla hem Android hem de iOS ekosisteminde kendini göstermeye başladı. Ancak bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı şu an için net değil...