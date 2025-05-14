Instagram'ın sosyal medyaya bazen ara vermek isteyenler için "Uyku modu" isimli çok kullanışlı bir özelliği var. Peki sakin mod gibi isimlerle. de bilinen Instagram Uyku Modu nedir? Nasıl kullanılır? İşte bilmeniz gerekenler.

Artık birçok insanın hayatının önemli bir parçası hâline gelen Instagram, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için farklı farklı özellikler sunuyor. Rahatsız edilmek istemediğiniz anlar için tasarlanan ve çok yararlı bir mod olan “Uyku Modu” bunlardan biri. Sessiz mod veya sakin mod olarak da biliniyor. Peki nedir bu uyku (sakin) modu?

Bu içeriğimizde; Instagram uyku (sakin) modunun ne olduğuna, ne işe yaradığına, size nasıl fayda sağlayabileceğine ve nasıl kullanıldığına detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Lafı uzatmadan gelin özellikle yoğun insanlar için Instagram’ın en yararlı özelliklerinden birine göz atalım.

Instagram “Uyku Modu” nedir?

Instagram’ın uyku modu, kullanıcıların daha sağlıklı bir deneyim yaşamasını sağlayan bir özellik. Temel amacı, belirli saatler arasında bildirimleri durdurma, uygulama içi erişimi kısıtlama, takipçilere bu durumu bildirme gibi şeyler sağlamak. Böylece kullanıcı rahatsız edilmek istemediği zamanlarda gerçekten rahatsız edilemiyor.

Instagram “Uyku Modu”nun ne gibi faydaları olabilir?

En önemli özelliği internetten uzak kalmak istediğiniz anlarda yardımcınız olması. Dijital detoks yapmak istiyorsanız, sosyal medya bildirimlerinden bıktıysanız, kendizine biraz vakit ayırıp bildirimlere boğulmak istemiyorsanız, başka işlerle uğraşıyorsanız Instagram’ın uyku modunu kullanabilirsiniz.

Peki kimler tarafından kullanılması uygun? Instagram’ın uyku modu; sınav dönemindeki öğrenciler, iş yoğunluğu yüksek olan kişiler, uyku düzenini korumak isteyenler, sosyal medyadan uzaklaşmak isteyenler gibi kişiler için harika bir özellik.

Instagram ““Sakin (Uyku) Modu” nasıl açılır?

Adım #1: Instagram uygulamasını açın.

Instagram uygulamasını açın. Adım #2: Profilinize girip sağ üst taraftaki üç çizgi kısmına dokunun.

Profilinize girip sağ üst taraftaki üç çizgi kısmına dokunun. Adım #3: “Bildirimler” seçeneğine basın.

“Bildirimler” seçeneğine basın. Adım #4: Uyku modu yazan kısma girin.

Uyku modu yazan kısma girin. Adım #5: Uyku modunu etkinleştirin ve bu modda kalacağınız bir süre aralığı ve gün seçin.

Adım #1: Instagram uygulamasını açın.

Uyku modunu etkinleştirmek için ilk yapmanız gereken şey tabii ki Instagram uygulamasını açmak. Telefonunuzun işletim sistemi fark etmeksizin direkt olarak Instagram uygulamasından sakin modunu aktifleştirebiliyorsunuz.

Adım #2: Profilinize girip sağ üst taraftaki üç çizgi kısmına dokunun

Daha sonrasında atmanız gereken adım ise ana ekranın sağ alt kısmından Instagram profilinize girmek. Bunu yaptıktan sonra sağ üstte ayarlara erişmenizi sağlayan üç çizgi işaretini göreceksiniz. O işarete dokunarak Instagram hesabınızın ayarlarına girmeniz gerekiyor.

Adım #3: “Bildirimler” seçeneğine basın.

Instagram üzerinden ayarları açtığınızda karşınıza hesabınızla alakalı birçok farklı ayar çıkacak. Burada hareketlerin hemen altında yer alan “Bildirimler” isimli bir bölüm göreceksiniz. Uyku modunu açmak için buraya giriş yapmanız gerekiyor.

Adım #4: Uyku modu yazan kısma girin.

Bildirimler bölümüne girdikten sonra karşınıza Instagram bildirimleriyle alakalı birçok farklı seçenek çıkacak. En üstte “Anında ilet bildirimleri” yazan bölümde “Uyku modu” başlıklı bir seçenek göreceksiniz. Buraya basıp uyku modu ayarına girin.

Adım #5: Uyku modunu etkinleştirin ve bu modda kalacağınız bir süre aralığı ve gün seçin.

Son adıma geldik. Artık açılan sayfa direkt olarak uyku modunu etkinleştirmenizi sağlıyor. İlk olarak yapmanız gereken şey üst kısımdan uyku modunu aktifleştirmek. Daha sonrasında ise hemen altından hangi saatler arasında hesabınızın uyku modunda olduğunu ayarlamanız gerekiyor. Ayrıca hangi günlerde yapmak istediğinizi de seçebiliyorsunuz. Seçtikten sonra otomatik olarak belirlediğiniz gün ve saatlerde hesabınız otomatik olarak uyku moduna geçiyor.

Instagram Sakin (uyku) modu hakkında diğer bilmeniz gerekenler

Instagram’ın uyku modunun geçici bir gizlilik modu olduğunu unutmayın. Sadece belli saatler arasında bildirimleri kapatabiliyorsunuz. Dilerseniz günün farklı saatleri için farklı zamanlar da belirleme imkânına sahipsiniz. Belirlediğiniz saatler arasında bildirim gelmeyeceğinin tekrar altını çizelim. Eğer önemli bir haber, gönderi falan bekliyorsanız uyku modunu açmamanızı öneririz. Aksi takdirde o bildirimi uygulamaya girip kendiniz bakana kadar göremeyeceksiniz.

Uyku modunda olduğunuzu yalnızca sizin göremediğinizi de söylemeden geçmemek gerekiyor. Öyle ki diğer kullanıcılar, sizin profilinizin uyku modunda olduğunu, bu yüzden bildirim almayacağınızı görebiliyor. Ayrıca uyku modundayken aktiflik yerine hesabınızda o anki durumunuzu gösteren bir “Ay” simgesi de gösterilir.

Sonuç olarak Instagram’ın dijital hayatınıza âdeta bir nefes arası vermenizi sağlayan “uyku modu (sakin mod)” dengeli bir sosyal medya kullanımı isteyenler için çok kullanışlı bir özellik. Eğer siz de bildirimlerde biraz uzaklaşmak istiyorsanız bu özelliği deneyebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.