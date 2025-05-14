WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik ile birlikte uzun mesajlar sohbet ekranındaki bir buton aracılığıyla kısa özetler hâlinde görüntülenebilecek. iOS'ta yayımlanan 25.15.10.73 sürümüyle gün yüzüne çıkan bu özellik ilerleyen güncellemelerde kullanıma sunulacak.

WhatsApp, iOS için TestFlight üzerinden yayımladığı yeni beta güncellemesiyle dikkat çeken bir özelliği test etmeye başladı. Görünüşe göre uygulama sohbetlerde biriken mesajları yapay zekâ yardımıyla özetleyebilen yepyeni bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni özellikle birlikte bireysel sohbetler, gruplar ve kanallarda biriken okunmamış mesajlar tek tek okunmadan özetlenebilecek. Yapay zekâ desteğiyle oluşturulan bu özetler sayesinde sohbetin genel içeriğine kısa sürede hâkim olmak mümkün olacak.

WhatsApp'tan uzun mesajlara yeni bir çözüm geldi

iOS için yayımlanan 25.15.10.73 numaralı beta sürümde ortaya çıkan bu özellik, ilerleyen güncellemelerde kullanıma sunulacak. Mesaj özetleme işlemi, Meta'nın geliştirdiği özel bir işleme altyapısı üzerinden gerçekleşecek. Bu süreçte mesaj içerikleri ne Meta ne de WhatsApp tarafından görüntülenemeyecek. Mesaj özetlerine ise sohbet ekranında yer alacak özel bir buton üzerinden ulaşılabilecek.

WhatsApp, özelliğin yalnızca isteğe bağlı olarak kullanılabileceğini ve gelişmiş gizlilik ayarları açık olan sohbetlerde çalışmayacağını paylaştı. Şirket, bu yeni sistemin özellikle yoğun grup konuşmalarında zaman kazandıracak pratik bir çözüm sunacağını belirtti. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz duyurulmadı.