WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesinde yenilikler yapmaya ortaya hazırlandığı ortaya çıktı. WABetaInfo ekibi tarafından keşfedilen değişiklikler, yeni bir geliştirici bildirim ekranı özelliğiyle ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre yeni koşullar, 8 Şubat 2021'de kullanıcıların onayına sunulacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. Bu yeni özellik, uygulamanın göndereceği ve kullanıcıların onaylaması gereken durumlar için yeni bir banner sayfasını içeriyor. WhatsApp, bu özellik kapsamında da ilk olarak, kısa bir süre sonra yapacağı kullanım şartı sözleşmesi değişikliklerini kullanıcılara gösterecek.

WhatsApp'ın kullanıcılara göndereceği bildirimler, bundan sonra açılabilir bir ekranda görüntülenecek. Kullanıcılar, bu bildirimlerde yer alan üçüncü taraf sitelere erişebilecekleri gibi WhatsApp'ın kendilerine sundukları değişikliklere onay verebilecekler. Her türlü geliştirici bildirimi için hazırlanan bu özelliğin kullanılacağı ilk durum da kullanım şartı sözleşmesi olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp, yeni duyurularını yapacağı bölümlerin kullanım amacını sınırsız hale getirebilir. Örneğin şirket, her güncelleme sonrasında bu duyuru ekranını yayınlayıp kullanıcıların yeniliklerden haberdar olunmasını sağlayabilir. Ayrıca şirket, olası durumlarda dünya genelindeki tüm kullanıcılara ya da sadece belirli bölgelerdeki kullanıcılara özel bildirimler sunabilir. Bunların hepsi, önümüzdeki aylarda gün yüzüne çıkacak.

WABetaInfo ekibinin keşfi ile WhatsApp'ın kısa bir süre sonra kullanım şartlarında güncelleme yapacağını gözler önüne seriliyor. Bu güncellemelerin neler olduğuna baktığımızda, WhatsApp'ın kullanıcı verilerini nasıl kullanacağı ile işletmelerin Facebook hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerine dair bilgilendirmelerin yer aldığını görüyoruz. Eğer tarihte bir değişiklik olmazsa WhatsApp'ın yeni kullanım şartları, 8 Şubat 2021 tarihinde kullanıcıların onayına sunulacak.