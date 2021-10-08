Çoğu kullanıcı Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerine şu anda erişemiyorlar

Geçtiğimiz günlerde erşim sorunları yaşayan Facebook sunucuları, kullanıcılarına çileli anlar yaşatmış ve sosyal medya devi Facebook'un devrinin kapandığına dair eleştiriler yapılmıştı.

Tüm bunların ardından sunucular düzeldi derken, aynı sorunlar yine baş göstermeye başladı.

Whatsapp,Facebook ve Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor

An itibariyle hem Facebook hem Whatsapp hem de Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Bazı kullanıcılarda keşfet görünmüyorken, bazılarında ise hiçbir Facebook servisi çalışmıyor. Downdetector gibi arıza bildiriminde bulunulan sitelerde bildirimlere göre şu anda en fazla sorun Instagram'da görünüyor. Whatsapp ise ikinci sırada geliyor.

Facebook yetkilileri ise yaşanan kesintiler ve sorunlar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.