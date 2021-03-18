WhatsApp'ın App Store'da yayınlanan "2.21.50" kodlu sürümü ile dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uygulama, bu sürümle iOS 9 desteğini bıraktı. Oysa ki düne kadar, iOS 9 kullanıcıları da WhatsApp'ı yükleyebiliyorlardı. Bu gelişme, iPhone 4s kullanıcılarını zor durumda bırakacak.

Son dönemlerde gizlilik ilkeleri meselesi yüzünden tartışılıyor olsa da dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olma unvanını korumaya devam eden WhatsApp, oldukça radikal bir karar aldı. WhatsApp'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mobil uygulama, artık iOS 9'a destek vermiyor. Bu da iOS 9 işletim sistemiyle çalışan iPhone modellerine WhatsApp'ın yüklenemeyeceği anlamına geliyor.

Aslına bakacak olursak 2020'nin sonlarında sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, WhatsApp'ın bu konudaki görüşünden bahsetmiştik. Şirket o dönemlerde, WhatsApp'ın kullanılabilmesi için gerekli olan minimum sistem gereksiniminin iOS 9 olduğunu söylüyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde App Store'da yayınlanan "2.21.50" kodlu sürüm, bu desteğin yarıda kalmasına yol açtı. WhatsApp, bu gelişme doğrultusunda internet sitesini de güncelledi.

WhatsApp artık, iOS 10 ve üzeri sürümleri destekliyor

WhatsApp'ın iOS 9'a verdiği desteği kesmesi, iPhone 4s ve alt model cihazların bu durumdan etkileneceği anlamına geliyor. Zira Apple, iPhone 4s modelini iOS 9'da bırakmış, iOS 10 güncellemesini bu cihazlara sunmamıştı. Özetle bir iPhone 4s kullanıcısı, artık App Store aracılığıyla WhatsApp yüklemesi yapamayacak.

WhatsApp cephesinde yaşanan bu olayın yalnızca iOS kullanıcılarıyla ilgili olduğunu ifade edebiliriz. Mobil uygulamanın internet sitesinde yer alan veriler, Android kullanıcılarının minimum 4.0.3 kullanması durumunda, WhatsApp'ın desteklendiğini gösteriyor. Bu durum, birkaç ay önce paylaşılan verilerle tutarlı.