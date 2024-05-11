WhatsApp'ın "24.10.10.70" kodlu iOS beta sürümünde, profil resminin ekran görüntüsünü almanın yasaklanacağı bir özellik tespit edildi. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın, "24.10.10.70" kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların gizliliğini artırmaya yarayacak.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, diğer kullanıcıların profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almanızı engelleyecek. Evet, bir süredir Android ekosisteminde bulunan bu özellik, yakında iOS için de kullanılabilir olacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Özelliğin kullanıma sunulması ile başka birisine ait profil resminin ekran görüntüsünü almaya çalışan bir iPhone kullanıcısı, "Ekran yakalama engellendi" şeklinde bir uyarı ile karşılaşacak. WhatsApp, bunu herkesin güvenliğini sağlamak için yaptığını da belirtecek.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Hatta bu özellik, henüz beta sürüm kullanıcılarına bile sunulmadı. Bu yüzden iPhone sahipleri, ekran görüntüsü alma yasağı için bir süre daha bekleyebilirler.