WhatsApp, mobil uygulamasının tasarımını değiştireceğini açıkladı. Yeni arayüzden ilk görüntüler de geldi.

Sosyal medya uygulamalarının zaman zaman tasarım değişikliklerine gittiklerine şahit oluyoruz. Şimdi de WhatsApp, uygulamanın artık klasikleşmiş olan arayüzünde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni arayüzde ikonların yeri değişirken, baskın olan yeşil rengin yerini beyazın aldığını görüyoruz.

Yeni tasarımda ilk göze çarpan değişikliklerden biri de uygulama içi sekmelerin ekranın üst kısmından alt kısmına taşınması oluyor. Böylece telefonu tek elle kullanırken aramalar ya da kanallar gibi farklı sekmelere geçmek daha kolay bir hâle getiriliyor. Ayrıca sekme ikonları da büyüyerek sekme isimlerinin üzerinde kendilerine yer buluyor.

Beyazlar içinde

Bir diğer dikkat çekici nokta ise WhatsApp'ın bu değişikliklerle birlikte, yine Meta'ya ait olan Messenger uygulamasını büyük oranda andırması oluyor. Ayrıca WhatsApp'ın ekranı çepeçevre saran yeşil tonları bu tasarımda detay renkleri ve logo rengi hâline gelirken, beyaz rengin uygulamadaki baskın ton olduğunu görüyoruz. Bu durumda gece modunda da simsiyah bir WhatsApp ile karşılaşmamız mümkün.

Bununla birlikte sohbetler sekmesinde de üst kısma bir arama çubuğu eklendiği göze çarpıyor. Böylece farklı sohbetleri ya da sohbet içi mesajları bulmak isteyenler daha kolay arama yapabilecekler.

Yeni tasarımla birlikte iPhone ve Android'lerde oldukça farklı gözüken WhatsApp arayüzleri de birbirlerini andırmaya başlayacak. Böylece uygulamanın genel tasarım dili hem kendi içinde hem de diğer Meta uygulamaları arasında bir bütünlük yaratacak.

Yeni WhatsApp tasarımlarını siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.