WhatsApp'ın "2.24.9.12" kodlu Android beta sürümünde yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, kullanıcılar hakkında notlar oluşturmanızı sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "2.24.9.12" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, rehberde kayıtlı olan kişiler için notlar oluşturmanızı sağlayacak.

Telefonların yerleşik rehber uygulamaları, zaten kişilere not eklemenize imkân tanıyor. Bu sayede bir kişi ile nasıl bir diyalog içinde olduğunuza dair notlar alabiliyorsunuz. İşte WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik de tam olarak bu amaca hizmet edecek. WhatsApp'ın yeni özelliği, en çok da iş telefonlarında kullanışlı olacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. "Kişi Bilgisi" bölümüne eklenecek not bölümü, buraya o kişi ile ilgili bilgiler yazmanızı sağlayacak. Kişiyle ilgili oluşturduğunuz not, karşı tarafa bildirilmeyecek.

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Geliştirici ekibin, henüz kodlarda tespit edilen bu özelliği ne zaman hazır hâle getireceği bilinmiyor.