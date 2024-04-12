Meta'nın yapay zekâ destekli sohbet botu Meta AI, geniş kapsamlı testlere başladı. Yeni özellik, artık ufukta görünmüş gibi duruyor. Peki Meta AI, kullanıcıya neler sunacak?

Geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Meta'nın WhatsApp ile Instagram'a yapay zekâ destekli sohbet botu getireceğinden bahsetmiştik. Meta AI olarak isimlendirilen bot, bir süre önce de ABD'de, küçük bir kullanıcı kitlesi ile test edilmeye başlamıştı.

Şimdiyse Meta, yeni sanal asistanını daha fazla WhatsApp kullanıcısı ile test etmeye başladı. Bazı ülkelerdeki şanslı WhatsApp kullanıcıları, Meta AI'ı görmeye başladılar. Buradan, özelliğin çok yakında küresel çapta kullanılabilir hâle gelebileceği çıkarımında bulunabiliriz. Peki Meta AI, WhatsApp'ta hangi yeteneklere sahip olacak?

WhatsApp'taki Meta AI işte böyle görünüyor

Meta AI, WhatsApp'ta yeni bir sohbet olarak karşımıza çıkacak. Buraya dokunan kullanıcı, yapay zekâya istediği bir şeyi sorabilecek. Llama isimli yapay zekâ dil modelini kullanan Meta AI'a, WhatsApp sohbet sayfasındaki arama bölümü üzerinden de ulaşılabilecek. Arama bölümüne dokunan kullanıcı, hızlı önerilerle de karşılaşacak.

WhatsApp'ın yeni özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara ulaşacağı belli değil. Ancak özelliğin geniş kapsamda test edilmeye başlaması, az önce de belirttiğimiz gibi özelliğin ufukta göründüğünün açık bir göstergesi.