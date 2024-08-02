WhatsApp, henüz ülkemizde bulunmayan yapay zekâ modeli Meta AI'a kullanıcıları çok sevindirecek yenilik getiriyor. Yakında sohbet botuna ses kaydı göndermek mümkün olacak.

WhatsApp, yakın zamanda Meta AI olarak adlandırılan yapay zekâ özelliklerini uygulamaya entegre etmişti. Maalesef hâlâ ülkemizden erişilemeyen bu özellikler kapsamında kullanıcılar, şirketin sohbet botuna konuşabiliyor, ona sorular yöneltebiliyordu.

Şimdi ise platformun bu konuda getireceği bir yenilik ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından uygulamanın Android beta sürümünde fark edilen özellik, kullanıcıların yapay zekâ aracıyla konuşmasını sağlayacak.

Yapay zekâya ses kaydı göndermek mümkün olacak

Yeni özellik, sohbet botuyla konuşurken sürekli yazı yazmakla uğraşmayanlar için geliyor. Kullanıcılar, artık Meta AI’a ses kaydı gönderebilecekler. Normalde sohbet botuyla etkileşim, normalde sadece metin ve görsellerle sınırlıydı.

Paylaşılan ekran görüntüsünden özelliğin nasıl kullanılacağı görülebiliyor. Tıpkı normal bir insanla olan sohbetlerdeki gibi sağ alta eklenen bir ses kaydı tuşuyla sohbet botuna sesli mesaj göndermek mümkün olacak. Bunun ardından da sohbet botu dinleyip sorularınızı yanıtlayacak.

Özellik hakkındaki detaylar bu kadar. WhatsApp’ın tüm dünyada çok yaygın olduğunu düşündüğümüzde muhtemelen özellikte çoklu dil desteği yer alacağını öngörebiliriz.

Yapay zekâya ses kaydı atma özelliği şu anda test aşamasında. Ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Genel olarak yapay zekâ özelliklerinin Türkiye’ye ne zaman geleceği de belli değil. Umarız yakın zamanda olur ve bu yararlı özelliklere biz de erişebiliriz.