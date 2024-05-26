WhatsApp, okunmamış mesaj bildirimleriyle ilgili yararlı bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik, uygulamaya her girildiğinde okunmamış mesaj bildirimlerinin otomatik olarak kaybolmasını sağlayacak.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Biz de beta sürümlerdeki testler yoluyla bu yenilikleri önceden öğrenebiliyoruz. Şimdi de platforma gelecek bir başka özellik ortaya çıktı.

Uygulamanın Android versiyonunun beta sürümünde WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni özellik, okunmamış mesajları etkileyecek ve daha iyi bir WhatsApp deneyimi sunacak.

Uygulamaya her girdiğinizde okunmamış mesajlar yenilenecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden yeni özelliğin WhatsApp’ın bildirimler kısmından etkinleştirilebileceğini görebiliyoruz. Kullanıcı, bu seçeneği aktif hâle getirirse uygulamayı açtığında okunmamış mesaj bildirimlerinin otomatik olarak kaybolduğunu görecek. Bu, uygulamaya her defasında girdiğinde devam edecek.

Yeni işlev, kullanıcıların yeni mesajlarını kolayca yönetmelerine olanak tanırken okunmamış mesaj karmaşasını azaltmayı amaçlıyor. Özellikle çok fazla kişi veya gruptan mesaj alanların işine yarayacağını söyleyebiliriz. Okunmamış mesaj bildirimlerini görmekten bıkanları çok sevindirecektir.

WhatsApp’ın yeni özelliği şu sıralarda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını bilemiyoruz.