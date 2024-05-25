WhatsApp'ın en yeni iOS beta sürümünde, yepyeni bir özellik tespit edildi. Geliştirme aşamasındaki özellik, sohbet sayfalarına yeni temalar getirecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geleceği ortaya çıktı. Uygulamanın "24.11.10.70" kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen bu yeni özellik, WhatsApp'ın sohbet sayfasında yıllardır değişmeyen görünümden sıkılan kullanıcılara ilaç gibi gelecek.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların sohbet sayfalarında yeni temalar kullanmalarını sağlayacak. Bu bağlamda; sohbet arka planı ile mesajlaşma balonları, seçilen temaya göre değişecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünecek

WhatsApp, henüz geliştirme aşamasında olan yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Özelliğin ne zaman test aşamasına geleceği, son kullanıcının bu özelliğe ne zaman ulaşacağı şimdilik belli değil.

WhatsApp'ın yeni özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.