WhatsApp, kullanıcıların çok uzun zamandır dilediği bir özelliği habersiz bir şekilde kullanıma açtı. WhatsApp’ın mobil, masaüstü ve tarayıcı versiyonlarında artık sesli mesajları daha hızlı oynatmak mümkün. 1,5 ve 2 kat hızlı oynatma ayarları çıkmış olsa da henüz tüm cihazlara ulaşmış değil.

WhatsApp, hiç beklenmedik bir şekilde daha önce bahsetmediği bir özelliği kullanıma açtı. Artık uygulamayı kullanırken sesli mesajlarınızı farklı hızlarda dinlemek mümkün. Bazen uzun uzun dinlemesi kabusa dönen seslerin hızını ayarlama özelliği, WhatsApp’ın hem mobil hem de masaüstü versiyonlarında kullanılabilecek.

Her zaman olduğu gibi bu yenilik de bütün cihazlara aynı anda ulaşmayacak, yavaş yavaş tüm kullanıcılar için yayınlanacak. Bu yüzden ses oynatma hız ayarlarını şu an telefonunuzda bulamayabilirsiniz. Ancak kullanıma açıldığında şüphesiz ki birçoğumuzu büyük bir zahmetten kurtaracak.

Dakikalarca sesli mesaj dinlemeye son

WhatsApp’ta uzun uzun ses atılarak anlatılan bir olayı dinlemenin zahmetini bilirsiniz. Özellikle meşgulseniz bu sesler, iyice sinir bozucu olabiliyor. Ancak tabii ki ses atma özelliğinin de bir gereklilik olduğu inkar edilemez. Bunları sonunda fark eden WhatsApp, duruma çözüm olabilecek yeni bir özelliği kullanıma açıyor. Artık sohbet sırasında atılan sesler, farklı hızlarda dinlenebiliyor. Bu hız seçenekleri, YouTube gibi birçok platformda olduğu gibi 1x (normal), 1,5x ve 2x olarak görünüyor.

Özelliği kullanmak ise oldukça basit: Sesli bir mesajın üzerindeki oynatma tuşuna bastığınız anda mesajın üzerinde hangi hızda oynatıldığını belirten bir simge beliriyor. Buraya bir kez bastığınızda sesin hızı 1,5 katına, bir daha bastığınızda ise 2 katına çıkıyor. Aklınızda bulunsun: Yaptığınız ayar, siz değiştirmeden eski haline dönmüyor. Yani uygulamayı kapattığınızda ses hızı ayarları kaydedilmiş oluyor. Eski haline getirmek için butona bir kez daha basmanız yeterli oluyor.

Özellik hem mobil platformlarda, hem masaüstü uygulamasında hem de tarayıcı versiyonu olan WhatsApp Web’de kullanılabiliyor. Ancak mobil cihazlara geliş süresi her zamanki gibi yavaş. Şu an WhatsApp uygulamanızı kontrol edip bahsettiğimiz butonu arayarak özelliğin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.