WhatsApp, son dönemde yaşanan bazı 'tek kullanımlık şifre dolandırıcılıkları' sonrası, yeni bir hesap doğrulama özelliği üzerinde çalışıyor. Flash Call adı verilen bu özellik, hesapların WhatsApp'tan gelecek olan otomatik bir arama ile doğrulanmasını sağlayacak.

WhatsApp kurulumu yaparken doğrulama işlemi için bildiğiniz üzere tek kullanımlık şifre kullanılıyor. Telefon ile hattı bağlayarak WhatsApp'ı kullanmaya yarayan bu şifre ile doğrulama işlemi, son dönemde ortaya çıkan dolandırıcılık vakalarının merkezi haline gelmişti.

WhatsApp çalışanı olduğunu iddia eden kimselerle paylaşılan doğrulama kodları, kimi kullanıcıların hesaplarının ele geçirilmesine sebep olmuştu. Bu konuda kullanıcılarını uyaran WhatsApp, aynı zamanda bir güvenlik önlemi almak ve sorunun önüne geçmek için yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

Yeni özellik ile hesap doğrulama işlemi otomatik bir çağrı ile yapılacak:

WhatsApp'ın yeni yayınladığı Android beta sürümü olan 2.21.11.7.'de görüntülenen bu yeni özelliğin adı Flash Call. Kullanıcılardan çağrı geçmişine erişim için izin isteyen ve izin verilmesi durumunda aktif olan özellik ile kullanıcılar, doğrulama için altı haneli bir kod yerine otomatik bir çağrı alacak. Bu çağrı yanıtlandıktan sonra doğrulama otomatik olarak gerçekleşmiş olacak.

Eğer kullanıcılar çağrı geçmişine erişim izni vermek istemez ya da doğrulama işlemini kod ile devam ettirmek isterlerse, özelliği devre dışı bırakabilecek. Özellik şu an test aşamasında ve yalnızca beta programına dahil olan kullanıcılara sunulmuş durumda. Flash Call'un önümüzdeki güncellemelerle tüm WhatsApp kullanıcılarının hizmetine sunulması bekleniyor.

Çağrı ile doğrulama işlemi aslında büyük bir yenilik değil. Pek çok uygulama, şifre yenileme ve hesap doğrulama işlemleri için bu yöntemi bir alternatif olarak sunuyor.