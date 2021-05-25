Oyunları milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen mobil oyun serisi Mad Skills Motocross’un üçüncü oyunu çıktı. Yeni oyun, çevrimiçi şampiyonluklar ve gelişmiş fizikler gibi birçok yeniliği beraberinde getirdi. Mad Skills Motocross 3, şimdiden yüz binlerce kişi tarafından indirildi.

Mobil oyunların popülerleşmeye başladığı dönemde çıkardığı Mad Skills BMX oyunuyla bilinen Turborilla, yeni motorsiklet yarışı oyununu oyuncuların beğenisine sundu. Şirketin geçen hafta yolda olduğunu müjdelediği Mad Skills Motocross 3, iOS ve Android platformları için dün çıkış yaptı.

İsminden de anlaşılacağı üzere Motocross 2’nin devam oyunu olan Motocross 3, birçok grafik ve mekanik iyileştirmesini beraberinde getirdi. Ayrıca oyunun çıkışıyla birlikte yayınlanan 30 saniyelik oynanış videosu, Mad Skills Motocross 3’ün sunduğu birçok şeyi mobil oyunculara gösterdi.

Yeni oyunla oyuncuya daha detaylı kontrol olanağı sağlandı:

Mad Skills Motocross 3; grafik, kontrol, fizik ve oyun modları açısından birçok yeniliği beraberinde getirdi. Önceki oyunlarda olmayan yarışma, çevrimiçi şampiyonluklar ve geliştirilmiş motosiklet kontrolleri gibi birçok özellik, türün meraklılarının beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Bir önceki oyun Mad Skills Motocross 2, 11 milyonu aşkın kişi tarafından indirildi. Yeni oyunun indirme sayısı ise şimdiden yüz binlere ulaştı.

Yandan görünümü ve tek yönlü oyunuşuyla retro oyunları andıran Mad Skills Motocross 3, aslında bundan çok daha fazlasına sahip. Oyunda motosiklet tutkunlarını mest edecek fizikler bulunuyor. Yani iş basitçe ileri gitmekten ibaret değil. Yerden yükselen motosikletinize istediğiniz gibi yön verip hız kazanabiliyor, karizmatik hareketler sergileyebiliyorsunuz. Böylece oyun, yapımcıların da söylediği üzere oyuncunun kontrolüne daha duyarlı bir tecrübe sunuyor. Ücretsiz olup oyun içi satın alınabilir özellikler barından Mad Skills Motocross 3’ü mobil cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.