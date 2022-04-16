WhatsApp, ilerleyen günlerde bünyesine ekleyeceği ve tüm kullanıcıların beğenisine sunacağı özelliklerini duyurdu. Bu özellikler ile son görülmenizi ve profil fotoğrafınız gibi bilgilerinizi istediğiniz kişilerden gizleyebileceksiniz.

WhatsApp, bugünlerde sıklıkla getirdiği yeni özelliklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pek çok yeniliği duyurmuş ve ardından mesajlara emojilerle tepki verme özelliğinin yakında tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı açıklanmıştı.

WhatsApp, son görülmenizi kapatabilmenize olanak sağlayan özelliğini uzun bir süre önce kullanıcılara sunmuştu. Pek çok kullanıcı da bu özellik çıkar çıkmaz son görülmesini herkesten gizlemeyi seçmişti. Şimdi de WhatsApp, yeni bir güncelleme ile son gorülmenizi kimlerin görebileceğini seçmenize olanak sağlamaya hazırlanıyor.

Seçtiğiniz kişilerden son görülmenizi gizleyebileceksiniz

Geçtiğimiz aylarda ‘Son Görülme’ durumu üzerinde yeni değişiklikler üzerinde çalışmaya başlayan WhatsApp, nihayet çalışmalarının sonucu olarak yeni özelliklerini beta kullanıcılarının beğenisine sundu. 22.9.0.70 beta sürümüyle birlikte, kullanıcıların WhatsApp son görülmesini seçtikleri kişilerden gizlemesine olanak sağlandı. Tabii seçtiğiniz kişilere son görülmenizi kapatmanız, onların durumunu görmenize de görmenize engel oluyor. Tıpkı son görülmenizi ‘hiç kimse’ yaptığınızda olduğu gibi. Bu ayarı kullanmak isteyen kullanıcılar, yine aynı şekilde ‘Gizlilik’ sekmesindeki ‘Son Görülme’ bölümüne giderek yeni eklenen ‘Şunlar Dışında Kişilerim’ seçeneğinden son görülmesini gizlemek istedikleri kişileri seçebilecek.

Bununla birlikte WhatsApp, bu özelliği profil fotoğrafı ve diğer bilgileriniz için de getirmeye hazırlanıyor. Yine son görülmenizde uygulayabildiğiniz ayarları aynı şekilde profil fotoğrafınız ve kişisel bilgilerinizi gizlemek için de kullanabileceksiniz. Tabii yine o kişilerin bilgilerini sizin de göremeyeceğinizi unutmamak lazım. Yeni özellikler ile birlikte ‘fotosu gidenlerin’ sayısı bir hayli artacak gibi görünüyor. WhatsApp’ın emojilerle tepki, dosya paylaşım boyutu değişikliği ve pek çok özelliğinin daha yakında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.